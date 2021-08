Novatec et Virotech vont devenir Gold Standard Diagnostics Europe

DIETZENBACH, Allemagne, 24 août 2021 /PRNewswire/ -- Les deux sociétés allemandes de diagnostic Novatec Immundiagnostica GmbH et Virotech Diagnostics GmbH sont heureuses d'annoncer qu'elles ont uni leurs forces et opéreront désormais ensemble sous le nom de Gold Standard Diagnostics Europe. Les deux entités ont décidé de consolider leurs activités afin de mieux répondre aux besoins et aux demandes de leurs partenaires. Depuis l'épidémie de SRAS COV 2, les sociétés se sont engagées à fournir le meilleur soutien possible dans la lutte contre le coronavirus en poursuivant la recherche et le développement de tests de haute qualité pour détecter le virus et identifier des mutations spécifiques.

"Gold Standard Diagnostics Europe libère le potentiel de nos forces combinées et établit la base parfaite pour élargir constamment notre portefeuille. Ensemble, nous disposons de l'infrastructure nécessaire pour être compétitifs et fournir des solutions de diagnostic innovantes", déclare Artin Papanian, directeur général de Gold Standard Diagnostics Europe. "Nos clients vont désormais bénéficier du vaste portefeuille de produits qui va de pair avec l'entreprise qu'ils connaissent bien."

Gold Standard Diagnostics Europe, dont le siège est situé à Dietzenbach, en Allemagne, est engagée dans le développement et la fabrication de kits de diagnostic pour les marchés humains et vétérinaires. En plus de se concentrer sur les maladies infectieuses (maladies bactériennes, virales et parasitaires), les hormones et l'auto-immunité, le groupe possède également une vaste expérience en matière d'automatisation et de logiciels afin d'offrir un panel complet pour le diagnostic.

Gold Standard Diagnostics Europe a porté son nombre d'employés à plus de 200 et continue de se développer. Grâce à ses capacités de développement de nouveaux produits et d'innovation, l'entreprise s'engage à développer, fabriquer et distribuer des tests et des services de la plus haute qualité à son vaste réseau de laboratoires dans le monde entier. L'entreprise continuera à consacrer tous ses efforts à l'amélioration des soins aux patients.

Contact

Artin Papanian

Gold Standard Diagnostics Europe

+49 6074 48760

[email protected]

www.goldstandarddiagnostics.com

SOURCE Gold Standard Diagnostics Europe