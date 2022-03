Novavax annonce le lancement de programmes d'éducation mondiaux sur les vaccins

Le programme « We Do Vaccines » aide à fournir des informations éducatives sur les types de vaccins courants et leur fonctionnement, la façon dont les vaccins sont fabriqués et testés, et la façon dont l'approche technologique de Novavax rend ses vaccins différents. Le programme « Know Our Vax » fournit des informations éducatives sur Novavax, son approche globale et sa technologie éprouvée.

« Les vaccins de Novavax reposent sur une plateforme à base de protéines bien comprise utilisée pour d'autres vaccins depuis des décennies, et nous sommes déterminés à lutter contre la pandémie actuelle et à contribuer à la santé publique mondiale », a déclaré John Trizzino, directeur commercial et des opérations de Novavax. « Nous sommes fiers de faire notre part pour veiller à ce que tous les intervenants soient au courant de leurs options de vaccination grâce au lancement de programmes éducatifs comme ceux-ci. »

Les programmes visent à inciter les gens à en apprendre davantage sur la façon dont les vaccins ont aidé des millions de vies et à encourager ceux qui n'ont pas encore été vaccinés à envisager une option différenciée. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à l'intention des consommateurs à l'adresse www.wedovaccines.com et le site Web du fournisseur de soins de santé à l'adresse www.knowourvax.com .

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) est une société de biotechnologie qui promeut l'amélioration de la santé dans le monde par la découverte, le développement et la commercialisation de vaccins innovants pour prévenir les maladies infectieuses graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de la société allie la puissance et la vitesse du génie génétique pour produire efficacement des nanoparticules hautement immunogènes conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à l'échelle mondiale. Le NVX-CoV2373, le vaccin contre la COVID-19 de la société, a été autorisé par plusieurs organismes de réglementation à l'échelle mondiale, et a notamment obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle par la Commission européenne et l'Organisation mondiale de la Santé. Le vaccin fait également l'objet d'un examen par de multiples organismes de réglementation partout dans le monde. En plus de son vaccin contre la COVID-19, Novavax évalue actuellement un vaccin combiné COVID-grippe saisonnière dans un essai clinique de phase 1/2, qui associe le NVX-CoV2373 et le NanoFlu, son vaccin quadrivalent expérimental contre la grippe. Ces candidats vaccins intègrent l'adjuvant Matrix-M™ à base de saponine, propriété de Novavax, pour renforcer la réponse immunitaire et stimuler des niveaux élevés d'anticorps neutralisants.

Pour plus d'informations, visitez le site www.novavax.com et connectez-vous avec nous sur Twitter , LinkedIn , Instagram et Facebook .

Énoncés prospectifs

Les présents énoncés ayant trait à l'avenir de Novavax, à ses plans et perspectives d'exploitation, à ses partenaires, au calendrier de résultats des essais cliniques, au développement continu du NVX-CoV2373, y compris un candidat vaccin combiné contre la grippe saisonnière COVID avec NanoFlu, à son candidat vaccin expérimental quadrivalent contre la grippe, à la portée, au calendrier et au résultat des futurs dépôts et mesures réglementaires, l'impact potentiel de Novavax et du NVX-CoV2373 sur l'accès et la sensibilisation au vaccin à l'échelle mondiale, le contrôle de la pandémie et la protection des populations, et l'efficacité, la sécurité et l'usage prévu du vaccin NVX-CoV2373 sont des énoncés prospectifs. Novavax met en garde contre le fait que ces énoncés prospectifs sont soumis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les difficultés à satisfaire, seul ou avec des partenaires, aux diverses exigences en matière d'innocuité, d'efficacité et de caractérisation des produits, y compris celles liées à la qualification des processus et à la validation des essais, nécessaires pour satisfaire les autorités réglementaires applicables ; les défis ou les retards imprévus dans la conduite des essais cliniques ; la difficulté à obtenir des matières premières et des fournitures rares ; les contraintes en matière de ressources, y compris le capital humain et la capacité de fabrication, sur la capacité de Novavax à suivre les voies réglementaires prévues ; les difficultés à satisfaire aux exigences contractuelles dans le cadre d'accords avec de multiples entités commerciales, gouvernementales et autres ; et les autres facteurs de risque identifiés dans les sections « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation » du rapport annuel de Novavax sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, tel que déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nous conseillons aux investisseurs de ne pas accorder une grande confiance aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Pour une analyse plus approfondie de ces enjeux et d'autres risques et incertitudes, nous vous invitons à lire nos documents déposés auprès de la SEC, accessibles sur les sites www.sec.gov et www.novavax.com . Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne sont valides qu'à la date du présent document et nous ne sommes pas tenus de les mettre à jour ou de les réviser. Nos activités sont assujetties à divers risques et incertitudes importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres intervenants devraient examiner attentivement ces risques et ces incertitudes.

Contacts :

Investisseurs

Novavax, Inc.

Erika Schultz | 240-268-2022

[email protected]

Solebury Trout

Alexandra Roy | 617-221-9197

[email protected]

Médias

Ali Chartan | 240-720-7804

Laura Keenan Lindsey | 202-709-7521

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1763609/Novavax_We_Do_Vaccines_Know_Our_Vax_programs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg

SOURCE Novavax, Inc.