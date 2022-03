Novavax anuncia el lanzamiento a nivel mundial de programas educativos sobre las vacunas

- "We Do Vaccines" y "Know Our Vax" son nuevos esfuerzos educacionales que proporcionan información sobre las vacunas

- Los programas explican el compromiso de Novavax con el desarrollo y la innovación en el campo de las vacunas

GAITHERSBURG, Maryland, 10 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), una empresa de biotecnología dedicada a desarrollar y comercializar vacunas de última generación para enfermedades infecciosas graves, anunció hoy el lanzamiento de sus programas globales sin marca "We Do Vaccines" ("Fabricamos vacunas") y "Know Our Vax" ("Conozca nuestras vacunas"), dos campañas educacionales dirigidas a ayudar a proteger la salud de personas de todo el mundo en la lucha contra la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas potencialmente mortales, como la influenza.