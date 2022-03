Novavax anuncia o lançamento de programas globais de informações sobre vacinas

O programa "We Do Vaccines" ajuda a fornecer informações sobre os tipos comuns de vacinas e como elas funcionam, como as vacinas são feitas e testadas e como a abordagem à tecnologia da Novavax torna suas vacinas diferentes. O programa "Know Our Vax" oferece informações sobre a Novavax, sua abordagem global e tecnologia testada e verdadeira.

"As vacinas da Novavax são desenvolvidas com base em uma plataforma baseada em proteínas bem compreendida usada para outras vacinas por décadas, e assumimos o compromisso de combater a atual pandemia e contribuir para a saúde pública global", disse John Trizzino, diretor comercial e diretor de negócios da Novavax. "Estamos orgulhosos de fazer a nossa parte para garantir que todas as partes interessadas tenham consciência sobre suas opções de vacina por meio do lançamento de programas informativos como esses."

Os programas pretendem inspirar as pessoas a saber mais sobre como as vacinas ajudaram milhões de vidas e incentivar as pessoas que ainda não foram vacinados a considerar uma opção diferenciada. Para mais informações, o site do consumidor está disponível em www.wedovaccines.com e o site do prestador de serviços de saúde está disponível em www.knowourvax.com.

Sobre a Novavax

A Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) é uma empresa de biotecnologia que promove a melhoria da saúde em todo o mundo por meio da descoberta, do desenvolvimento e da comercialização de vacinas inovadoras para prevenir doenças infecciosas graves. A plataforma de tecnologia recombinante exclusiva da empresa combina o poder e a velocidade da engenharia genética para produzir com eficiência nanopartículas altamente imunogênicas desenvolvidas para atender às necessidades urgentes de saúde global. A NVX-CoV2373, a vacina contra a COVID-19 da empresa, vem recebendo autorização de autoridades regulatórias múltiplas globalmente, incluindo a Comissão Europeia e a Organização Mundial de Saúde. A vacina também está sendo analisada por várias agências reguladoras de todo o mundo. Além da sua vacina para COVID-19, a Novavax também está avaliando atualmente uma vacina combinada para influenza sazonal e COVID em um estudo clínico de Fase 1/2, que combina a NVX-CoV2373 e a NanoFlu, sua candidata investigacional à vacina quadrivalente de influenza. Essas candidatas a vacinas incorporam o adjuvante à base de saponina, o Matrix-M™, de propriedade da Novavax, para melhorar a resposta imunológica e estimular altos níveis de anticorpos neutralizantes.

Para mais informações, acesse www.novavax.com e conecte-se conosco pelo Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook.

Declarações Prospectivas

São consideradas Declarações Prospectivas as declarações aqui contidas relacionadas ao futuro da Novavax, seus planos operacionais e perspectivas, suas parcerias, o prazo para obtenção de resultados de estudos clínicos, o desenvolvimento contínuo da NVX-CoV2373, incluindo uma candidata à vacina combinada contra COVID e gripe sazonal com a NanoFlu, sua vacina quadrivalente experimental contra a gripe, o escopo, o prazo e os resultados de futuros registros e ações regulatórias, o potencial impacto da Novavax e da NVX-CoV2373 no acesso global à vacina e a informações para o controle da pandemia e a proteção das populações, assim como sobre a eficácia, segurança e o uso previsto da NVX-CoV2373. A Novavax adverte que essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações. Esses riscos e incertezas incluem, sem limitação, desafios que satisfaçam, individualmente ou em conjunto com parceiros, vários requisitos de segurança, eficácia e caracterização de produtos, incluindo aqueles relacionados à qualificação do processo e validação do ensaio, necessários para atender às autoridades regulatórias correspondentes; dificuldades não previstas ou atrasos na condução de estudos clínicos; dificuldade na obtenção de matérias-primas e suprimentos escassos; limitações de recursos, incluindo capital humano e capacidade de fabricação, e capacidade da Novavax de buscar caminhos regulatórios planejados; dificuldades para atender às exigências contratuais em contratos com várias entidades comerciais, governamentais e outras; esses outros fatores de risco identificados nas seções de "Fatores de risco" e "Discussão e análise da gestão da condição financeira e resultados de operações" do relatório anual da Novavax no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme submetido à Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Advertimos os investidores a não depositarem confiança considerável nas declarações prospectivas contidas nesse comunicado à imprensa. Incentivamos você a ler os nossos arquivos na SEC, disponíveis em www.sec.gov e www.novavax.com, para uma abordagem desses e de outros riscos e incertezas. As declarações prospectivas desse comunicado à imprensa são referentes à data desse documento e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar nenhuma das declarações. Nosso negócio está sujeito a riscos e incertezas substanciais, incluindo aquelas mencionadas acima. Investidores, potenciais investidores e outros devem considerar cuidadosamente esses riscos e incertezas.

