Novavax aumenta sua presença no Congresso Mundial de Vacinas e no 32º Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas

Novos dados sobre a vacina combinada contra a gripe e a COVID-19 e a vacina contra a gripe sazonal serão apresentados no Congresso Mundial de Vacinas

Vários resumos e apresentações programados para destacar atualizações sobre a vacina NVX-CoV2373 da Novavax contra a COVID-19

GAITHERSBURG, Maryland, 18 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), uma empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e comercialização de vacinas de última geração para doenças infecciosas graves, apresentará uma primeira análise dos dados dos seus estudos clínicos sobre a vacina combinada contra a gripe e COVID-19 e a vacina contra a gripe sazonal no Congresso Mundial de Vacinas (WVC) em Washington, DC, de 18 a 21 de abril de 2022. Além disso, os dados mais recentes sobre sua candidata à vacina contra a COVID-19 à base de proteína, a NVX-CoV2373, serão apresentados no WVC e no 32º Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas (ECCMID) em Lisboa, Portugal, de 23 a 26 de abril de 2022. Os dados de oito resumos e apresentações, incluindo quatro apresentações orais, serão apresentados nos dois congressos.

Gregory M. Glenn, M.D., presidente de pesquisa e desenvolvimento da Novavax, disse: "Nossa presença nessas duas conferências líderes do setor mostra nosso compromisso contínuo em enfrentar a COVID-19 e os avanços que fizemos em direção a uma vacina de última geração contra a influenza. Esperamos compartilhar essas atualizações que demonstram ainda mais o potencial da nossa plataforma."

Principais apresentações da Novavax durante o WVC :

Glenn, G Qual será o tempo de duração da nossa imunidade

contra a COVID-19

e nossas vacinas

continuarão a funcionar contra

as variantes de preocupação? Painel 19 de abril de 2022 8h45 – 9h45 ET Kim, D Monitoramento da segurança da

vacina contra a COVID-19 sob autorização de uso

emergencial: desafios e

lições? Painel 20 de abril de 2022 12h10 – 1h10 ET Glenn, G Atualização clínica sobre a vacina

de subunidade de nanopartículas de proteína recombinante da

Novavax contra a COVID-19 como

reforço Oral Sessão COVID e outros assuntos – M4 20 de abril de 2022 12h40 – 12h00 ET Shinde, V Atualização sobre a vacina NanoFlu*

da Novavax e o desenvolvimento da vacina

combinada contra a COVID-19 e gripe Oral Sessão Influenza e Doenças respiratórias – M4 20 de abril de 2022 12h40 – 1h10 ET

*A NanoFlu identifica uma candidata à vacina contra a gripe de nanopartículas de proteína recombinante hemaglutinina (HA) produzida pela Novavax. Essa candidata sob investigação foi avaliada durante um estudo controlado de fase 3 realizado durante a temporada de gripe 2019-2020.

Principais apresentações da Novavax durante o ECCMID :

Toback, S Segurança e eficácia contínuas

da vacina NVX-CoV2373 contra a COVID-19

no Reino Unido Resumo #04525 Oral Sessão Últimas atualizações sobre a vacinação contra a COVID 25 de abril de 2022 16h15 – 17h15 CET Shinde, V Durabilidade de longo prazo das

respostas das células CD4+ T polifuncionais

específicas para o antígeno contra o

vírus

na vacina homológica e

vírus com mutações de antígenos

: resultados de um estudo

de Fase III de um recombinante quadrivalente

de um adjuvante de nanopartículas de hemaglutinina e saponina contra a gripe Resumo #1197 Oral Sessão Infecções respiratórias virais: Influenza e VSR 26 de abril de 2022 11h00 – 12h00 CET Áñez, G Segurança, eficácia e efetividade

de uma vacina de proteína

espícula recombinante adjuvante contra a

SARS-CoV-2 (NVX-CoV2373)

em um estudo de Fase III em

adolescentes (PREVENT-19) Resumo #04455 Pôster Sessão 12g. Desenvolvimento de vacinas, estudos clínicos, eficácia, política 25 de abril de 2022 12h00 – 13h00 CET Áñez, G Epidemiologia molecular de cepas de SARS-CoV-2

identificadas durante um estudo de Fase III,

de eficácia e segurança da

vacina NVX-CoV2373

(PREVENT-19) nos

Estados Unidos e no México Resumo #00284 Pôster Sessão 12l. Evolução do vírus, variantes e impacto 25 de abril de 2022 12h00 – 13h00 CET Beyhaghi, H Gestações relatadas e

resultados associados em

todo o programa de desenvolvimento

clínico da vacina NVX-CoV2373 contra a COVID-19 Resumo #01705 Pôster Sessão 12g. Desenvolvimento de vacinas, estudos clínicos, eficácia, política 25 de abril de 2022 12h00 – 13h00 CET Marchese, A Receptividade e preferências de vacinas

contra a COVID-19 entre os

"hesitantes em tomar a vacina" Resumo #04362 Pôster Sessão 12g. Desenvolvimento de vacinas, estudos clínicos, eficácia, política 25 de abril de 2022 12h00 – 13h00 CET

Para mais informações ou para se inscrever, acesse os sites do Congresso Mundial de Vacinas, Washington, 2022 e do 32º Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas.

Sobre a Novavax

A Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) é uma empresa de biotecnologia que promove a melhoria da saúde em todo o mundo por meio da descoberta, do desenvolvimento e da comercialização de vacinas inovadoras para prevenir doenças infecciosas graves. A plataforma de tecnologia recombinante exclusiva da empresa combina o poder e a velocidade da engenharia genética para produzir com eficiência nanopartículas altamente imunogênicas desenvolvidas para atender às necessidades urgentes de saúde global. A NVX-CoV2373, a vacina contra a COVID-19 da empresa, vem recebendo autorização de autoridades regulatórias múltiplas globalmente, incluindo a Comissão Europeia e a Organização Mundial de Saúde. A vacina também está sendo analisada por várias agências reguladoras de todo o mundo. Além da sua vacina para COVID-19, a Novavax também está avaliando atualmente uma vacina combinada para a gripe sazonal e a COVID em um estudo clínico de Fase 1/2, que combina a NVX-CoV2373 e a NanoFlu, sua candidata sob investigação à vacina quadrivalente contra a gripe. Essas candidatas a vacinas incorporam o adjuvante à base de saponina de propriedade da Novavax, o Matrix-M™, para melhorar a resposta imunológica e estimular altos níveis de anticorpos neutralizantes.

Para mais informações, acesse www.novavax.com e conecte-se conosco pelo LinkedIn.

