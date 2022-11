Novavax beruft Rick Rodgers in den Vorstand

GAITHERSBURG, Maryland, 2. November 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung innovativer Impfstoffe gegen schwere Infektionskrankheiten verschrieben hat, hat heute die Ernennung von Richard Rodgers, MBA, zum unabhängigen Vorstandsmitglied bekannt gegeben. Mr. Rodgers bringt umfangreiche Erfahrung im Biopharma-Management in seine Tätigkeit im Vorstand von Novavax ein.

„Ricks umfassende Erfahrung in der Pharmabranche in Kombination mit seinem ausgeprägten Scharfsinn beim Aufbau schnell wachsender Unternehmen und seiner Führungskompetenz im Finanzbereich werden bei der Vermarktung unseres Impfstoffs gegen COVID-19 und der Erweiterung unserer Impfstoffpipeline von unschätzbarem Wert sein", erklärte Stanley C. Erck, Präsident und Chief Executive Officer von Novavax.

Von 2010 bis 2013 war Rodgers Mitbegründer, Executive Vice President, Finanzvorstand, Geschäftsführer und Schatzmeister von TESARO, Inc., einem Biopharma-Unternehmen, das im Januar 2019 von GSK für über fünf Milliarden USD übernommen wurde. Von 2009 bis 2010 war er Finanzvorstand und Senior Vice President von Abraxis BioScience, Inc. einem Biotechnologieunternehmen, das für 2,9 Milliarden USD von Celgene übernommen wurde. Von 2004 bis 2008 war Rodgers Senior Vice President, Controller und Rechnungswesenbeauftragter von MGI PHARMA, Inc. einem Biopharma-Unternehmen, das im Januar 2008 zum Preis von 3,9 Milliarden USD von Eisai übernommen wurde.

Mr. Richard Rodgers ist derzeit Mitglied der Vorstände und Vorsitzender des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Vergütungsausschusses von Ocuphire Pharma, Inc., Sagimet Biosciences, Inc. sowie von Ardelyx, Inc.

„Ich trete dem Novavax-Vorstand in einer sehr spannenden Phase bei", erklärte Rodgers. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen und darauf, Novavax bei der Markteinführung seines ersten weltweit zugelassenen Impfstoffs und beim weiteren Wachstum mit neuen Impfstoffanwendungen zu unterstützen."

Mr. Richard Rodgers hat einen Bachelor of Science in Finanzbuchhaltung von der St. Cloud State University und einen Master of Business Administration in Finanzen von der University of Minnesota, Carlson School of Business.

Informationen zu Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) ist ein Biotechnologieunternehmen, das durch die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Impfstoffe zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten weltweit eine bessere Gesundheit fördert. Die firmeneigene rekombinante Technologieplattform nutzt die Kraft und Geschwindigkeit der Gentechnik zur effizienten Herstellung von hoch immunogenen Nanopartikeln, die auf dringende globale Gesundheitsbedürfnisse ausgerichtet sind. Der Novavax-Impfstoff gegen COVID-19 wurde von mehreren Zulassungsbehörden weltweit genehmigt, unter anderem von der U.S. Food and Drug Administration, der Europäischen Kommission und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der Impfstoff wird derzeit von mehreren Zulassungsbehörden weltweit geprüft, auch für zusätzliche Bevölkerungsgruppen und Indikationen wie Jugendliche und als Auffrischungsimpfung. Neben dem Impfstoff COVID-19 testet Novavax derzeit auch den Kombinationsimpfstoff COVID-19-Influenza in einer klinischen Phase 1/2-Studie, den vierwertigen Grippeimpfstoffkandidaten und einen Impfstoff auf Omicron-Basis (NVX-CoV2515) sowie einen Impfstoff im bivalenten Format auf Omicron-Basis/auf Basis des Originalstamms. Diese Impfstoffkandidaten enthalten das Novavax-eigene Matrix-M-Adjuvans auf Saponinbasis, um die Immunantwort zu verstärken und hohe Mengen an neutralisierenden Antikörpern zu stimulieren.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.novavax.com und vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen Aussagen zur Zukunft von Novavax, seinen Betriebsplänen und Aussichten, dem Zeitpunkt der Ergebnisse klinischer Studien, der laufenden Entwicklung von NVX-CoV2373, NVX-CoV2515, einem bivalenten Impfstoffkandidaten, einem quadrivalenten Influenza-Prüfimpfstoffkandidaten und einem COVID-19-Influenza-Kombinationsimpfstoffkandidaten, zum Umfang, dem Zeitpunkt und dem Ergebnis zukünftiger Zulassungsanträge und -maßnahmen, zu den zusätzlichen weltweiten Zulassungen von NVX-CoV2373 zur Verwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen sowie als Auffrischungsimpfstoff, zur Entwicklung der COVID-19-Pandemie, zu den potenziellen Auswirkungen und der Reichweite von Novavax und NVX-CoV2373 bei der Erleichterung des Zugangs zu Impfstoffen, der Bekämpfung der Pandemie und dem Schutz der Bevölkerung sowie zur Wirksamkeit, Sicherheit, beabsichtigten Verwendung und geplanten Verabreichung von NVX-CoV2373 und den anderen Impfstoffkandidaten von Novavax sind zukunftsgerichtete Aussagen. Novavax weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Herausforderungen, allein oder zusammen mit Partnern die verschiedenen Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und Produktcharakterisierung zu erfüllen, einschließlich der Anforderungen an die Prozessqualifizierung und Testvalidierung, die für die Erfüllung der Anforderungen der zuständigen Zulassungsbehörden erforderlich sind, unvorhergesehene Herausforderungen oder Verzögerungen bei der Durchführung klinischer Studien, Schwierigkeiten bei der Beschaffung knapper Roh- und Hilfsstoffe, Ressourcenbeschränkungen, einschließlich Humankapital und Produktionskapazitäten, in Bezug auf die Fähigkeit von Novavax, die geplanten Zulassungswege zu verfolgen; Herausforderungen bei der Erfüllung vertraglicher Anforderungen im Rahmen von Vereinbarungen mit mehreren kommerziellen, staatlichen und anderen Stellen; und die sonstigen Risikofaktoren, die in den Abschnitten „Risk Factors" und „Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" des Jahresberichts von Novavax auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden, aufgeführt sind. Wir warnen Investoren davor, sich in hohem Maße auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir empfehlen Ihnen, unsere bei der SEC eingereichten Unterlagen, die Sie unter www.sec.gov und www.novavax.com finden, zu lesen, um sich über diese und andere Risiken und Ungewissheiten zu informieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unser Geschäft unterliegt erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der oben genannten. Investoren, potenzielle Investoren und andere Personen sollten diese Risiken und Ungewissheiten sorgfältig berücksichtigen.

