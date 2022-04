Novavax consolide sa présence au Congrès mondial sur les vaccins et au 32e Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses

Le Congrès mondial des vaccins présentera de nouvelles données sur le vaccin combiné contre la grippe COVID-19 et la grippe saisonnière

Plusieurs exposés et présentations sont prévus pour faire le point sur le NVX-CoV2373, le vaccin COVID-19 de Novavax.

GAITHERSBURG, Maryland, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), une société de biotechnologie qui se consacre au développement et à la commercialisation de vaccins de nouvelle génération pour les maladies infectieuses graves, présentera pour la première fois les données de ses essais sur le vaccin combiné contre la grippe COVID-19 et sur le vaccin contre la grippe saisonnière, lors du Congrès mondial sur les vaccins (WVC) qui se tiendra à Washington, DC, du 18 au 21 avril 2022. En outre, les dernières données sur le NVX-CoV2373, son candidat vaccin protéique contre la COVID-19, seront présentées au WVC et au 32e Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) à Lisbonne, Portugal, du 23 au 26 avril 2022. Les données de huit exposés et présentations, dont quatre présentations orales, seront présentées lors des deux congrès.

Le Dr Gregory M. Glenn, président de la recherche et du développement de Novavax, a déclaré : « Notre présence à ces deux conférences majeures de l'industrie montre notre engagement continu à traiter la question de la COVID-19, et les avancées que nous avons faites vers un vaccin antigrippal de nouvelle génération. Nous nous réjouissons de partager ces mises à jour qui démontrent encore plus le potentiel de notre plateforme. »

Principales présentations de Novavax pendant le WVC :

Glenn, G Combien de temps durera notre immunité contre la COVID-19

et nos vaccins continueront-ils à fonctionner

contre les COV ? Panel 19 avril 2022 08:45 – 09:45 HE Kim, D Surveillance de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19

dans le cadre d'une autorisation

d'utilisation d'urgence : défis et leçons ? Panel 20 avril 2022 12:10 – 13:10 HE Glenn, G Mise à jour clinique sur la sous-unité protéique nanoparticulaire recombinante

du vaccin COVID-19 de Novavax en

tant que vaccin de rappel Oral Séance sur la COVID-19 et au-delà – M4 20 avril 2022 12:40 – 12:00 HE Shinde, V Mise à jour sur le développement du vaccin NanoFlu*

et du vaccin combiné contre

la grippe COVID-19 de Novavax Oral Séance sur la grippe et les maladies respiratoires – M4 20 avril 2022 12:40 – 13:10 HE

*NanoFlu identifie un candidat vaccin antigrippal à base de nanoparticules recombinantes d'hémagglutinine (HA) produit par Novavax. Ce candidat expérimental a été évalué au cours d'un essai contrôlé de phase 3 mené pendant la saison grippale 2019-2020.

Principales présentations de Novavax pendant l'ECCMID :

Toback, S Innocuité et efficacité continues du vaccin NVX-CoV2373

COVID-19 au Royaume-Uni Exposé n° 04525 Oral Session Dernières nouvelles sur la vaccination COVID 25 avril 2022 16:15 – 17:15 HEC Shinde, V Durabilité à long terme des réponses des cellules T CD4+ polyfonctionnelles

spécifiques de l'antigène contre les virus homologues et déviants sur le

plan antigénique : résultats d'un essai de phase III d'une grippe à

nanoparticules recombinantes quadrivalentes

à base d'hémagglutinine saponine-adjuvée. Exposé n° 1197 Oral Session Infections respiratoires virales : Grippe et VRS 26 avril 2022 11:00 – 12:00 HEC Áñez, G Innocuité, efficacité et performance d'un vaccin adjuvanté à base de

protéine de pointe recombinante du SRAS-CoV-2 (NVX-CoV2373)

dans un essai de phase III chez des adolescents (PREVENT-19) Exposé n° 04455 Affiche Session 12g. Développement de vaccins, essais, efficacité, politique 25 avril 2022 12:00 – 13:00 HEC Áñez, G Épidémiologie moléculaire des souches du SRAS-CoV-2 identifiées lors d'un essai d'efficacité et d'innocuité de phase III

du vaccin NVX-CoV2373 (PREVENT-19) aux

États-Unis et au Mexique. Exposé n° 00284 Affiche Session 12l. Évolution, variants et impact du virus 25 avril 2022 12:00 – 13:00 HEC Beyhaghi, H Grossesses déclarées et résultats associés dans le cadre

du programme de développement clinique du vaccin

NVX-CoV2373 COVID-19. Exposé n° 01705 Affiche Session 12g. Développement de vaccins, essais, efficacité, politique 25 avril 2022 12:00 – 13:00 HEC Marchese, A Réceptivité au vaccin COVID-19 et préférences chez

les « hésitants à la vaccination ». Exposé n° 04362 Affiche Session 12g. Développement de vaccins, essais, efficacité, politique 25 avril 2022 12:00 – 13:00 HEC

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, visitez les sites Web du Congrès mondial sur les vaccins Washington 2022 et du 32e Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses .

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) est une société de biotechnologie qui promeut l'amélioration de la santé dans le monde par la découverte, le développement et la commercialisation de vaccins innovants pour prévenir les maladies infectieuses graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de la société allie la puissance et la vitesse du génie génétique pour produire efficacement des nanoparticules hautement immunogènes conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à l'échelle mondiale. Le NVX-CoV2373, le vaccin contre la COVID-19 de la société, a été autorisé par plusieurs organismes de réglementation à l'échelle mondiale, et a notamment obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle par la Commission européenne et l'Organisation mondiale de la Santé. Le vaccin fait également l'objet d'un examen par de multiples organismes de réglementation partout dans le monde. En plus de son vaccin COVID-19, Novavax évalue actuellement un vaccin combiné contre la grippe saisonnière COVID dans un essai clinique de phase 1/2, qui associe le NVX-CoV2373 et son vaccin expérimental quadrivalent contre la grippe, précédemment appelé NanoFlu. Ces candidats vaccins intègrent l'adjuvant Matrix-M™ à base de saponine, propriété de Novavax, afin de renforcer la réponse immunitaire et de stimuler des taux élevés d'anticorps neutralisants.

Pour en savoir plus, visitez www.novavax.com et suivez l'entreprise sur LinkedIn .

