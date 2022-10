Novavax partagera de nouvelles données sur son portefeuille croissant de vaccins au Congrès mondial des vaccins Europe 2022

De nouvelles données sur l'innocuité et l'immunogénicité de l'essai de phase 1/2 du vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe seront présentées

De nouvelles données seront présentées sur le vaccin contre la COVID-19 de Novavax, appuyant son utilisation comme rappel homologue et hétérologue chez les adultes de 18 ans et plus et les adolescents de 12 à 17 ans

Mise à jour des données de la phase 3 de l'essai PREVENT-19 et de la nouvelle étude 307 : Les données sur l'uniformité des lots renforceront les avantages du vaccin contre la COVID-19 en tant que rappel hétérologue chez l'adulte

GAITHERSBURG, Maryland, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq : NVAX), une société de biotechnologie qui se consacre au développement et à la commercialisation de vaccins de nouvelle génération pour les maladies infectieuses graves, présentera de nouvelles données sur l'innocuité et l'immunogénicité du premier essai de recherche de dose de phase 1/2 de son vaccin combiné contre la COVID et la grippe (CIC) évaluant son candidat vaccin CIC au Congrès mondial des vaccins (WVC) en Europe, du 11 au 14 octobre 2022. Données de l'essai PREVENT-19 de phase 3 et de l'étude 307 : L'évaluation de l'uniformité du lot du vaccin de Novavax contre la COVID-19 à base de protéines (NVX-CoV2373) en tant que rappel chez les adultes de 18 ans et plus et chez les adolescents de 12 à 17 ans sera également présentée.

« Les données présentées au WVC montreront l'élan continu de notre vaccin contre la COVID-19 en tant que rappel et donneront également un aperçu de l'immunogénicité, de l'innocuité et de la dose optimale de notre vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe », a déclaré Gregory Glenn, M.D., Président de Recherche et Développement chez Novavax. « Novavax se concentre sur le développement de vaccins novateurs fondés sur une technologie bien établie, et nous sommes déterminés à constituer un portefeuille de vaccins de premier ordre dans de nombreux domaines de maladies infectieuses. »

En plus des présentations sur les données, le Dr Glenn participera à une table ronde pour discuter de l'avenir des vaccins contre la COVID-19 et des prochaines étapes pour lutter contre la pandémie.

Présentations de Novavax lors du WVC Europe :

Auteur Titre de la présentation Détails Glenn, G Avenir de la vaccination contre la COVID-19 dans la population humaine : quel est l'objectif ultime et comment sortir de l'urgence de santé publique ? Table ronde principale 12 octobre 2022 8 h 30 à 9 h 30 (CEST) Áñez, G Bennett, C Ouvrir la voie aux protéines : le vaccin contre la COVID-19 de Novavax comme rappel adapté aux variants Présentation orale 12 octobre 2022 17 h à 17 h 30 (CEST) Shinde, V Le point sur le vaccin expérimental contre la grippe de Novavax et le développement d'un vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe Présentation orale 13 octobre 2022 14 h 30 à 15 h (CEST)

Pour en savoir plus, visitez le site Web du Congrès mondial des vaccins Europe 2022 .

À propos de Novavax Novavax, Inc. (Nasdaq : NVAX) est une société de biotechnologie qui promeut l'amélioration de la santé dans le monde par la découverte, le développement et la commercialisation de vaccins innovants pour prévenir les maladies infectieuses graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de la société allie la puissance et la vitesse du génie génétique pour produire efficacement des nanoparticules hautement immunogènes conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à l'échelle mondiale. Le vaccin de Novavax contre la COVID-19 a reçu l'autorisation de plusieurs organismes de réglementation à l'échelle mondiale, y compris la Food and Drug Administration des États-Unis, la Commission européenne et l'OMS. Le vaccin est actuellement examiné par plusieurs organismes de réglementation dans le monde, notamment pour des populations et des indications supplémentaires telles que les adolescents et en tant que vaccin de rappel. En plus de son vaccin COVID-19, Novavax évalue actuellement son candidat vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe dans un essai clinique de phase 1/2, son candidat vaccin quadrivalent expérimental contre la grippe et un vaccin à base de souche Omicron (NVX-CoV2515) ainsi qu'un vaccin bivalent à base de souche Omicron / souche originale. Ces candidats vaccins intègrent l'adjuvant Matrix-M à base de saponine, propriété de Novavax, afin de renforcer la réponse immunitaire et de stimuler des taux élevés d'anticorps neutralisants.

Pour en savoir plus, visitez www.novavax.com et suivez l'entreprise sur LinkedIn .

Déclarations prospectives Les déclarations faites dans le présent document concernant l'avenir de Novavax, ses plans d'exploitation et ses perspectives, ses partenariats, le calendrier des résultats des essais cliniques, le développement en cours du NVX-CoV2373, y compris un vaccin à base de souche Omicron et un vaccin bivalent à base de souche Omicron/souche originale, un candidat vaccin expérimental combiné contre la grippe saisonnière/COVID, la portée, le calendrier et le résultat des futurs dépôts et actions réglementaires, y compris les plans de Novavax pour compléter les autorisations existantes avec des données provenant des sites de fabrication supplémentaires dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de Novavax, les autorisations mondiales supplémentaires du NVX-CoV2373 pour une utilisation chez les adultes et les adolescents, et comme vaccin de rappel, l'impact potentiel et la portée de Novavax et du NVX-CoV2373 dans l'accès au vaccin, le contrôle de la pandémie et la protection des populations, l'efficacité, l'utilisation d'innocuité prévue et l'administration prévue du NVX-CoV2373 sont des déclarations prospectives. Novavax met en garde contre le fait que ces énoncés prospectifs sont soumis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les difficultés à satisfaire, seul ou avec des partenaires, aux diverses exigences en matière d'innocuité, d'efficacité et de caractérisation des produits, y compris celles liées à la qualification des processus et à la validation des essais, nécessaires pour satisfaire les autorités réglementaires applicables ; la difficulté à obtenir des matières premières et des fournitures rares ; les contraintes en matière de ressources, y compris le capital humain et la capacité de fabrication, sur la capacité de Novavax à suivre les voies réglementaires prévues ; les difficultés à satisfaire aux exigences contractuelles dans le cadre d'accords avec de multiples entités commerciales, gouvernementales et autres ; et les autres facteurs de risque identifiés dans les sections « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation » du rapport annuel de Novavax sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et des rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q, tels que déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nous conseillons aux investisseurs de ne pas accorder une grande confiance aux déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse. Pour une analyse plus approfondie de ces enjeux et d'autres risques et incertitudes, nous vous invitons à lire nos documents déposés auprès de la SEC, accessibles sur les sites www.sec.gov et www.novavax.com . Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne sont valides qu'à la date du présent document et nous ne sommes pas tenus de les mettre à jour ou de les réviser. Nos activités sont assujetties à divers risques et incertitudes importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres intervenants devraient examiner attentivement ces risques et ces incertitudes.

Contacts :

Investisseurs

Erika Schultz | 240-268-2022

[email protected]

Médias

Ali Chartan ou Giovanna Chandler | 202-709-5563

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg

SOURCE Novavax, Inc.