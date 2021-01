Nové akreditace podporují pekingskou univerzitu PHBS v její cestě za mezinárodním uznáním

PHBS se nachází v Šen-čenu, první čínské speciální ekonomické zóně. Toto umístění v perspektivní oblasti delty Perlové řeky činí z univerzity ideální prostředí pro studium pokročilých témat z oblastí financí, ekonomiky a managementu. Magisterské studijní programy jsou zde navíc vyučovány v angličtině. Členové fakulty PHBS publikovali řadu příspěvků v předních mezinárodních akademických časopisech a v roce 2018 otevřela škola svůj kampus ve Velké Británii. Dále PHBS založila několik prvotřídních think tanků, například Sargentův institut kvantitativní ekonomiky a financí vedený laureátem Nobelovy ceny za ekonomii, Thomasem J. Sargentem.

Když nadace EFMD přijala PHBS jako oficiálního člena v prosinci 2009 a následně udělila roku 2011 akreditaci EPAS jejímu magisterskému programu „Master of Economics", velmi kladně ohodnotila kvalitu výuky, akademický rozvoj a internacionalizaci školy. PHBS se tak stala první vysokoškolskou institucí s akreditací EPAS v Číně.

V září 2020 provedl tým pro vzájemné hodnocení nadace EFMD online posudek, během kterého se jeho členové prostřednictvím platformy Zoom setkali s děkany školy, manažerským týmem, členy fakulty ekonomického programu, zaměstnanci, studenty, absolventy a dalšími zástupci instituce. Reakreditační přezkoumávání se mimo jiné týkalo kvality výuky, rozvoje studentů, internacionalizace, uplatnění absolventů a IT zdrojů.

Akreditace univerzity je důležitým indikátorem kvality pro budoucí studenty i jejich potenciální zaměstnavatele. Držení více akreditací pak velmi silně vypovídá o standardech a postupech školy. Kromě akreditace EFMD je PHBS držitelem akreditací AACSB a AMBA, udělovaných dvěma nejvlivnějšími organizacemi pro akreditaci obchodních škol – The Association to Advance Collegiate Schools of Business („Asociace na podporu rozvoje obchodních škol", AACSB) a The Association of MBAs („Asociace MBA", AMBA). AMBA akredituje MBA portfolio škol, zatímco AACSB uděluje celouniverzitní akreditaci, která je známkou kvalitního obchodního vzdělání po celém světě.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1420580/PHBS.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School