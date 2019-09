Nové zariadenia na ťažbu kryptomeny od spoločnosti BitHarp predstavujú nové príležitosti pre investorov

WELLINGTON, Nový Zéland, 17. septembra 2019 /PRNewswire/ -- Lyre Miner a Harp Miner, dve nové zariadenia na ťažbu kryptomeny, ktoré nedávno uviedla na trh platforma www.BitHarp.com, predstavujú skvelé investičné príležitosti pre všetky kategórie investorov. Na rozdiel od väčšiny podobných produktov na trhu, tieto dve technológie boli špeciálne navrhnuté a nakonfigurované tak, aby mali aj začiatočníci šancu na slušnú návratnosť svojich investícií bez potreby porozumieť technickým aspektom ťažby kryptomeny. A čo je najdôležitejšie, zariadenia na ťažbu od BitHarp majú konkurenčnú výhodu v podobe návratnosti investícií.

Ziskovosť zariadení na ťažbu kryptomeny do značnej miery závisí od energetickej spotreby a miery výkonu ťažby. So spotrebou energie 600 W a 2400 W môžete aj Lyre Miner aj Harp Miner využívať na ťažbu mien Bitcoin, Litecoin, Ethereum a Dash so značne vysokou mierou výkonu ťažby. Oba produkty sú vhodné do domácnosti, do kancelárie aj do dátových centier.

Nižšie sú uvedené miery výkonu ťažby zariadení Lyre Miner a Harp Miner.

Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) a 2000 TH/s (Harp Miner)

Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) a 300 GH/s (Harp Miner)

Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) a 75 GH/s (Harp Miner)

Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) a 50 TH/s (Harp Miner)

Obe zariadenia spoločnosti BitHarp sú vhodné do domácnosti, nakoľko ich prevádzka nie je sprevádzaná hlukom ani generovaním tepla. Lyre Miner ovládate jednoducho pomocou dotykovej obrazovky, ktorá slúži na zabezpečenie prevádzky aj monitorovania. Dokáže ťažiť kryptomenu po jednej minci s možnosťou prepnutia na iný režim.

Hapr Miner je zariadenie na ťažbu s hlavným DLC (priame kvapalinové chladenie), ktoré ponúka bezpečnosť a vysokú mieru výkonu ťažby. Jedinečný dizajn tejto technológie zabezpečuje maximálnu mieru ochrany proti chybovosti a eliminuje potenciálne riziká často vyplývajúce z kvapalinového chladenia.

Viac informácií o zariadeniach Lyre Miner a Harp Miner nájdete na: https://www.bitharp.com/

A O spoločnosti BitHarp

BitHarp je výrobca kryptomien so sídlom na Novom Zélande, ktorý ponúka najvýkonnejšie a najflexibilnejšie zariadenia na ťažbu s cieľom zjednodušiť ťažbu a sprostredkovať zisk každému investorovi.

