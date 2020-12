Noví talentovaní autoři získali ocenění Webnovel Spirity Awards Spring 2020

„Velmi děkujeme všem autorům, kteří se soutěže Webnovel Spirity Awards Spring 2020 zúčastnili. Tato soutěž se dočkala skvělých ohlasů, pomohla objevit celou řadu nových talentovaných autorů, kteří do ní přihlásili svá skvělá literární díla. Moc nás potěšil entuziasmus digitální autorské komunity, která se do soutěže zapojila," řekla Sandra Chen, ředitelka týmu Webnovel.

Mezi vítězná literární díla ve třech hlavních kategoriích, která získala hlavní cenu, patří:

Zlatá cena: 10 000 dolarů

The Crown's Obsession

My Vampire System

Stříbrná cena: 5 000 dolarů

Hellbound With You

New Age of Summoners

Reincarnated As A Fox With System

Bronzová cena: 2 000 dolarů

Divinity: Against the Godly System

His Beautiful Addiction

Loving A Heartless Lawyer

Physics The Greatest Magic

The Evolution of a Goblin to the Peak

Podrobnější informace o vítězných dílech najdete na této webové stránce: https://bit.ly/2W6AxIN

Soutěž Webnoverl Spirity Awards se poprvé uskutečnila na Filipínách v roce 2019 na podporu rozvoje online literatury na celém světě. V letošním roce bylo možné do soutěže přihlásit i díla v anglickém jazyce od autorů z celého světa a podle prohlášení společnosti Webnovel bude tato soutěž i nadále pokračovat v každoročním formátu.

Tato spisovatelská soutěž je důležitou součástí strategie firmy Webnovel, zaměřené na podporu talentovaných autorů z celého světa a na vybudování hubu pro online autory literárních děl. Webnovel není jen platforma, kde amatérští i profesionální autoři či spisovatelé mohou vydávat svá díla, ale současně pomáhá monetizovat kvalitní obsah a plní tak autorům své sny.

„V průběhu let si firma Webnovel vybudovala stabilní a pevné vztahy s autory, čtenáři a partnery pro úpravu a vydávání obsahu," říká Sandra Chen. Autoři mohou na platformě Webnovel vydávat svůj obsah a čtenáři pak za čtení tohoto obsahu platí a zajišťují tak finanční příjem pro autory. Partneři platformy Webnovel pro vydávání a úpravu obsahu navíc pravidelně sledují jednotlivá vydaná díla a upravují je na základě zpětné vazby od čtenářů.

Webnovel má také svůj vlastní editorský tým, který autorům pomáhá zkvalitnit jejich díla tak, aby lépe oslovila čtenáře a trh. Kromě toho firma nabízí řadu online kurzů psaní, které lidem pomáhají zlepšit dovednosti nezbytné pro psaní webových literárních děl.

Soutěž Webnovel Spirity Awards Spring 2021 začne již brzy. Zůstaňte s námi ve spojení!

O platformě Webnovel

Webnovel je celosvětová platforma pro vydávání literatury online. V současné době má více než 100 tisíc autorů z domova i ze zahraničí a více než 200 překladatelů do různých jazyků. Na platformě Webnovel dosud vyšlo více než 160 tisíc původních románů a celosvětově jí navštěvuje více než 70 miliónů lidí. Vydavatelství China Literature spolupracuje s 8,1 milionu autorů a vydalo 12,2 milionu literárních děl z více než 200 různých žánrů. Firma úspěšně vydala a vytvořila obrovské množství úspěšných literárních děl, jako jsou například Candle in the Tomb, The Graver Robbers' Chronicles, Nirvana in Fire nebo The King's Avatar, které byly adaptovány do filmové podoby, televizních seriálů, animovaných filmů, komiksů nebo her. Strategickým partnerem a akcionářem společnosti Webnovel je firma Tencent.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1373757/Gold_Winners_of_WSA_Spring_2020.jpg

SOURCE Webnovel