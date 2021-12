Novidades da LG para a cozinha com o app ThinQ aprimoram a experiência culinária

O fogão com forno duplo conta com a tecnologia LG InstaView que permite aos usuários verem o interior do eletrodoméstico simplesmente batendo duas vezes no vidro, iluminando o interior sem ter que abrir a porta e deixar o ar quente escapar. Como uma solução de cozinha completa para as casas atuais, ambos os produtos farão sua estreia na CES 2022 na próxima semana e em breve devem estar disponíveis para os consumidores.

A nova linha de fornos aproveita a tecnologia ProBake Convection da LG para cozinhar de forma rápida e completa sem pré-aquecimento, resultando em refeições deliciosas e uniformemente preparadas. Com seu controle preciso de temperatura e fluxo de ar, o ProBake oferece tempos de cozimento mais curtos com os modos Air Fry e Air Sous Vide do forno. O Air Fry permite que os cozinheiros criem pratos fritos deliciosos e crocantes usando menos óleo do que a fritura comum, enquanto o Air Sous Vide garante pratos suculentos que deixarão os convidados com vontade de quero mais. E delicioso não significa ter que esperar mais, graças à tecnologia UltraHeat Power Burner da LG.

A outra metade da excepcional dupla de cozinha, o micro-ondas LG, emprega a tecnologia proprietária Steam Cook (cozimento a vapor) para preparar alimentos mais suculentos, saudáveis e saborosos. O Slide-out ExtendaVent deste micro-ondas premium é eficaz na redução da presença de fumaça e odores persistentes na cozinha. E com seu interior EasyClean é muito mais fácil manter o forno limpo apenas um pano úmido, graças ao revestimento avançado que evita que alimentos e gordura grudem nele. A linguagem de design minimalista da LG é perfeitamente exemplificada no aço inoxidável e vidro temperado do visor LG WideView.

Tecnologia Instaview no Brasil

A família de refrigeradores com a tecnologia LG InstaView já está disponível no Brasil. Disponível em dois modelos, a LG InstaView French Door e Side by Side vem com um painel de vidro espelhado elegante que se ilumina com duas batidas rápidas, permitindo que os usuários vejam o interior do compartimento sem nem mesmo abrir a porta, reduzindo, assim, a perda de ar frio e mantendo os alimentos frescos por mais tempo. Testado pela Intertek, o refrigerador reduz em 41% a perda de ar frio, aumentando sua eficiência e desempenho. Com o foco consistente da LG na saúde e higiene, o novo refrigerador vem equipado com a tecnologia Hygiene Fresh+, que elimina até 99,99% de bactérias e remove o mau odor da geladeira.

Inteligência Artificial

A novidade para 2022 é o serviço LG ThinQ Recipe que oferece uma experiência de usuário mais completa e conveniente ao disponibilizar todos os serviços e conteúdo de cozinha inteligente da LG em um só lugar. O aplicativo LG ThinQ Recipe oferece uma jornada perfeita que permite a qualquer pessoa pesquisar, planejar, comprar e cozinhar, seguindo centenas de receitas fáceis, incluindo opções de dar água na boca de criadores talentosos e da LG Originals Series, esta última preparada pelos próprios chefs da LG, mostrando como usar da melhor forma os recursos dos eletrodomésticos.

O Proactive Customer Care, solução de atendimento ao cliente de IA da LG, também pode ser acessado a partir do aplicativo ThinQ. Usando inteligência artificial e tecnologia de aprendizagem profunda para analisar os dados de desempenho do produto, o Proactive Customer Care pode enviar aos usuários alertas úteis e dicas de manutenção para manter seus fornos LG funcionando de maneira ideal ano após ano.

Em parceria com a startup Foodspace Technology, com sede em Boston, o ThinQ Recipe também integra o recurso Scan to Cook da LG, que economiza tempo, para digitalizar e enviar instruções de cozimento para refeições congeladas selecionadas. A linha LG InstaView de 2022 com ThinQ Recipe estará em exibição no estande de exposição virtual da LG na CES 2022, a partir de 5 de janeiro.

