Novo acordo de parceria da Shanghai Electric na WAIC 2021 é criado com a finalidade de atualizar e transformar os setores com Empoderamento Digital

Durante a realização da WAIC 2021, a Shanghai Electric também firmou um acordo estratégico junto a empresas envolvidas no Fundo de Investimento de IA, que foi lançado em 2019 como parte de uma iniciativa do governo municipal de Xangai para apoiar o compromisso da cidade de construir um "ecossistema de inovação de IA de primeira classe." A cooperação permitirá que a Shanghai Electric ofereça soluções digitais para facilitar a atualização e a transformação de fábricas, parques industriais e instituições médicas inteligentes em Xangai.

Durante um painel de discussão da Industry Intelligence Conference, Yang Hong, vice-presidente da Shanghai Electric, explicou que o significado da transformação digital se baseia em seu enorme potencial para impulsionar a eficiência e a qualidade dos produtos e reduzir as despesas operacionais. Ela enfatizou que a transformação digital é a melhor solução para ajudar os setores a desbloquear gargalos ao enfrentarem desafios urgentes em termos de minimizar as emissões e os resíduos, mantendo baixos custos unitários e assegurando uma alta adequação.

"A Shanghai Electric conta com um longo histórico de inovação em tecnologias energéticas e criação de valor significativo para todo o setor. Fomos testemunhas de nossas inúmeras inovações tecnológicas e atravessando uma metamorfose para nos tornarmos uma empresa de classe mundial com a excelência e a perfeição no centro de nossa missão e visão", declarou Yang Hong.

"O mundo industrial se encontra em meio de uma transformação. Como uma empresa de tecnologia voltada para o futuro, a Shanghai Electric adota a Internet Industrial para criar novas soluções digitais que ajudem os nossos parceiros a aproveitar a oportunidade do amanhã. Contando com gêmeos digitais, inteligência artificial e tecnologias de big data, a Shanghai Electric tem como objetivo melhorar a produção industrial interna em um esforço para refinar as nossas soluções para os nossos parceiros, traçando um caminho de desenvolvimento que potenciará o futuro de todo o setor energético", acrescentou.

Nos últimos anos, os esforços da Shanghai Electric em impulsionar a transformação digital do setor de energia têm alcançado múltiplos êxitos. Em junho de 2021, a empresa ficou em 9º lugar na lista de "2021 empresas chinesas TOP100 que promovem a transformação digital da China" com uma pontuação geral de 85,42, de acordo com a Internet Weekly, uma revista administrada pela Academia de Ciências da China. A plataforma de Internet Industrial da Shanghai Electric também tem sido amplamente implementada nos campos da energia eólica, turbina a gás e outros campos de energia.

Desde o lançamento da SEunicloud em 2019, a plataforma tem melhorado por meio de várias atualizações. No final de 2020, a Shanghai Electric apresentou o SEunicloud 2.0 com importantes melhorias em termos de integração de Inteligência Artificial (IA), Inteligência de Negócios (IN) e Inteligência Criativa (IC). A versão 2.0 é equipada com um novo módulo de big data de IA capaz de exibir o valor dos dados e oferecer análise de negócios para uma infinidade de cenários industriais, juntamente com um módulo de IN atualizado que permite o processamento rápido de dados e análise inteligente ao navegar através de enormes conjuntos de dados.

Em junho de 2021, foi firmado um acordo entre a Shanghai Electric e a Siemens Energy, por meio do qual as duas empresas lançarão o empoderamento das redes de energia inteligente para apoiar o desenvolvimento da energia inteligente em Xangai. Localizado no distrito de Minhang, o centro capacitará as centrais elétricas locais, as pequenas e médias empresas e a comunidade com soluções, como fábricas de energia inteligentes, O&E, inteligente, fabricação e sistema de gestão de energia inteligentes, que têm como objetivo reforçar a transformação digital de Xangai, ao mesmo tempo em que se reduz a pegada de carbono a nível urbano.

