Novo app da comunidade da música, Soundfyr ganha 350.000 downloads no primeiro mês de lançamento mundial

Por meio da homepage em vários idiomas exclusivamente criada, jovens artistas e usuários podem postar suas criações líricas originais mais recentes, divulgar em redes sociais na 'The Wall', postar fotos/músicas/vídeos, comentar, compartilhar e coletar 'Superloves' (a versão das Curtidas do Soundfyr). À medida que os artistas alcançam a fama, eles podem ser contatados por meio do 'Chatify' no app pelos fãs, promotores de espetáculos, empresas de eventos, gravadoras ou até mesmo outros artistas para atuar ou colaborar em um show.

O Soundfyr também cria conteúdo original. O Soundfyr Original Shows inclui 'Soundfyr Represents' um recurso com o suporte da Samsung Singapore, Spotlight Series, Selfie Video Interviews e 'Amplifyr Daily' que promove músicos e talentos dentro da comunidade Soundfyr.

"O Soundfyr coloca os músicos em primeiro lugar" declarou fyr, fundador do Soundfyr, "tendo experimentado a indústria da música desde muito pequeno, eu sei como é incrivelmente difícil para músicos aspirantes jovens. Queremos criar algo com a alma, do coração, e proporcionar aos jovens artistas uma oportunidade equivalente rumo ao sucesso. Independentemente de suas circunstâncias ou de onde estiver no mundo. Ver que a comunidade atual apoia essa iniciativa é fantástico. Esperamos que mais pessoas possam se beneficiar de nossa plataforma e tornar seus sonhos uma realidade."

Antes do lançamento mundial do app, o Soundfyr arrecadou quase US$ 2 milhões em palcos com o Sound 360 e o empreendimento CATALYST+, e vai entrar em breve em um financiamento Pré-Série A. O app já começou a ter um belo início com downloads nos EUA, Filipinas, Rússia e Índia.

"Após um sólido início, vamos começar a reforçar e arrecadar fundos para crescer nossa plataforma de música, aumentar a funcionalidade e continuar envolvendo nossa iniciativa para o benefícios de jovens músicos!, acrescentou fyr.

O Soundfyr está disponível em 10 idiomas: inglês, chinês simplificado, indonésio, malaio, vietnamita, japonês, coreano, espanhol e francês, com mais idiomas a serem adicionados em breve.

Antes do desenvolvimento do app Soundfyr, fyr passou os últimos 30 anos construindo sua carreira como um peso-pesado na indústria da música e de eventos corporativos, tocando para as principais estações de rádio em inglês de Cingapura, como Class 95 como doctormix e 98,7 FM como DJ de rádio.

Produtor de música venerado e pioneiro no cenário do rádio e DJ, tendo organizado seu próprio programa de rádio para 100 cidades em todo o mundo. Ele ganhou muitos prêmios e elogios por sua contribuição à indústria da música. fyr também esteve em uma banda de rock com contrato com a EMI records com membros dos EUA, Rússia e Cingapura. A banda teve sucesso tocando em locais renomados, como o Johnny Depp's Viper Room, apareceu na MTV e em estações de rádio em todo o mundo, e tocou junco com Puddle of Mudd, Tommy Lee, JET, entre outros, em festivais por todo o mundo.

Soundfyr. Um lar global para músicos, fãs, talentos e profissionais da indústria da música, empresas relacionadas à música, espetáculos, entrevistas, entre outros. Já disponível no Google Play e The App Store. Soundfyr, My Life, My Music! Any Language, Any Genre.

