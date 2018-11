Novo centro de solicitação de vistos canadenses é inaugurado em Cáli para tornar processo mais conveniente

CÁLI, Colômbia, 21 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Prestadora de serviços exclusiva do governo do Canadá na Colômbia, a TT Visa Services Ltd (TTServices) tem a satisfação de anunciar o lançamento de seu novo centro de solicitação de vistos canadenses na cidade de Cáli. Com o lançamento, a TTServices inaugura seu terceiro centro de solicitação de vistos canadenses na Colômbia um ano após o Departamento de Compras e Serviços Públicos (Public Services and Procurement Canada) firmar um contrato referente à região das Américas em nome do Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania (Immigration, Refugees and Citizenship Canada).

O recém-lançado centro de solicitação de vistos, que iniciou suas operações em 2 de novembro de 2018, é gerido pela VFS Global em nome da TT Visa Services. No novo centro, os requerentes poderão utilizar uma sala de espera premium, receber atualizações regulares por mensagem de texto sobre o status da solicitação do visto e contar com outros serviços personalizados. Para obter mais informações, incluindo os serviços oferecidos no centro, visite o site http://www.vfsglobal.ca/canada/colombia/english/index.html

"Estamos muito felizes por levar nossos serviços canadenses à cidade de Cáli, a terceira na Colômbia", afirmou o diretor regional da VFS Global para as Américas, Bernard Vijaykumar. "Como parte do nosso primeiro contrato firmado com o Canadá, o qual consideramos uma grande realização, estamos entusiasmados para ampliar nossos serviços de vistos canadenses nas Américas e confiantes de que este novo centro dará um apoio eficiente às crescentes necessidades de viagem."

A VFS Global adquiriu a TTServices em agosto de 2017 a fim de melhorar ainda mais o desempenho operacional para governos e solicitantes de vistos por meio da utilização de marcas e competências centrais. Além do processamento de vistos, o setor vertical de Identidade e Cidadania da VFS Global apoia órgãos da administração pública municipal, estadual e nacional com uma série de serviços dentro de cada país. Dentre esses serviços estão projetos de identificação de amplo alcance, como passaportes e vistos eletrônicos, carteiras de identidade e de motorista, títulos eleitorais e vistos de residência para estrangeiros, além de outras soluções de governança ou administração oferecidas em diversas regiões do mundo todo, inclusive na Colômbia na região das Américas.

Sobre a TTServices

2000: a TTServices foi fundada como uma sociedade de capital fechado com sede na Índia.

Dezembro de 2012: a TTServices foi adquirida pela TUI AG.

Setembro de 2016: a TTServices, como parte do Hotelbeds Group, foi adquirida por um consórcio de capital privado composto pela Cinven Partners e pelo Canada Pension Plan Investment Board.

Agosto de 2017: a TTServices foi adquirida pela Kuoni Asian Investments (Mauritius) Limited.

As operações da TTServices são certificadas e aferidas por normas reconhecidas internacionalmente, como o ISO 9001:2015 de Sistema de Gestão da Qualidade, o ISO 27001:2013 de Sistema de Gestão de Segurança da Informação e o ISO 14001:2004 de Sistema de Gestão Ambiental.

Para obter mais informações, visite o site http://www.ttsvisas.com .

