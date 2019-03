Novo Cinemas präsentiert einen atemberaubenden Flagship-Veranstaltungsort im IMG Worlds of Adventure Theme Park in Dubai

Novos ultramoderner Multiplex ist das größte IMAX®-Kino mit Laser in Dubai und verfügt über eine beeindruckende „kosmische" Ästhetik, die auf aufsehenerregende Art und Weise die nächste Kinogeneration in der Region vertritt.

Der Komplex verfügt über einen Multiplex mit 12 Bildschirmen, in dem Kunden vollständig in die Magie des Kinos eintauchen können. Das futuristische Design des Veranstaltungsorts wird von mehr als 5.000 Metern LED-Streifen-Beleuchtung in individuellen Farben sowie Spiegelbeleuchtung vom Boden bis zur Decke in der Lobby und den öffentlichen Bereichen akzentuiert.

Echte Kinoliebhaber werden von der IMAX®-mit-Laser-Erfahrung und der Auswahl von 3 VIP-Leinwänden mit dem bekannten 7-Sterne-Service von Novo begeistert sein. Eine private Lounge mit einem speziellen Fine-Dining-Menü und persönlichem Butlerservice ist verfügbar. Vollständig umklappbare Ledersitze mit Kissen und Decke runden das Premium-Angebot ab.

Der neueste Standort von Novo Cinemas bietet auch Mehrzweck-Kinoleinwände mit einer Präsentationsbühne und eignet sich somit ideal für Unternehmensveranstaltungen und Meetings.

Die neue Erfahrung verfügt auch über die 12-Kanal-Soundtechnologie von IMAX® mit Laser mit neuen Seiten- und Überkopfkanälen, die einen größeren Dynamikbereich und mehr Präzision für eine ultimative Audio-Leistung bieten.

Debbie Stanford-Kristiansen, CEO von Novo Cinemas, kommentierte die Eröffnung mit folgenden Worten: „Unsere Inspiration für diesen einzigartigen neuen Standort war es, unsere Gäste in eine andere Welt zu transportieren und ihnen den „WOW-Faktor" zu bieten. Wir glauben, dass diese fantastische Kino genau das tun wird. Mit atemberaubenden Design, einer tollen Gastronomie, VIP-Kundenservice und der größten IMAX® mit-Laser-Leinwand in Dubai können wir sicher eine atemberaubende Erfahrung bieten. Wir sind auch sehr dankbar für die Unterstützung durch unseren Partner IMG Worlds of Adventure, der uns die Freiheit gegeben hat, die Grenzen von Design und Erfahrung auszuloten."

Nachdem sie ihre Lieblingsstars auf der Leinwand bewundert haben, können Kinobesucher eine separate Eintrittskarte für einen Besuch in IMG Worlds of Adventure erwerben.

Weitere Informationen über die Novo Cinemas IMAX with Laser Experience® und Filmanfangszeiten finden Sie auf dieser Website: https://www.imax.com/theatres/novo-img-dubai-imax.

Weitere Informationen finden Sie unter www.novocinemas.com. Sie können sich auch die Novo-App für iOS oder Android herunterladen.

