Novo documentário da Johnnie Walker captura o espírito do Keep Walking, dando destaque aos profissionais de criação que impulsionam o progresso coletivo na África

Há mais de dois séculos, a Johnnie Walker está comprometida com um espírito de progresso e avanço. Por meio desse novo documentário – parte de uma implementação global contínua do próximo capítulo de sua icônica campanha Keep Walking e uma continuidade de The Man Who Walked Around the World, lançado em novembro de 2020 – a Johnnie Walker se dispõe a explorar o que o espírito do Keep Walking significa para os profissionais de criação e agentes de mudança da atualidade.

O documentário apresenta mais de 20 vozes desafiadoramente otimistas de toda a África, incluindo um dos maiores artistas africanos, que é a sensação do momento e das mídias sociais, CKay (Nigéria), a rapper e compositora Sampa The Great (Zâmbia), a dançarina e artista Kamo Mphela (África do Sul), o produtor e DJ Nandele (Moçambique), o lendário fotógrafo James Barnor (Gana), a designer de moda Loza Maléombho (Costa do Marfim), o coletivo de criadores Urban Pitchaz (Quênia) e Bose Ogulu, também conhecida como Mama Burna (Nigéria), agente-mãe do astro global e parceiro da Johnnie Walker Burna Boy.

Por meio de histórias inéditas e conversas profundas, conseguimos uma percepção da forma como a nova energia criativa, a determinação absoluta e um espírito pioneiro estão trazendo uma expressão africana autêntica para o mundo. Abordando diferentes culturas, paixões e desafios, a diretora Amarachi Nwosu apresenta um continente unido pela busca de progresso para todos.

Nwosu comentou: "Fazer The Ones Who Keep Walking com a Johnnie Walker representou a oportunidade de contar uma história que reimagina como vemos a África e o renascimento criativo que está ocorrendo. Contar histórias poderosas através da lente afrofuturista é o que me inspira; então, ter a oportunidade de dar destaque a essas pessoas extraordinárias e a suas jornadas incríveis, ao mesmo tempo que mostramos o espírito e a beleza que incorporam a África, é a realização de um sonho. Mal posso esperar para que todos assistam."

Johanna Dalley, diretora de marketing global da Johnnie Walker, acrescentou: "Na Johnnie Walker, sempre buscamos celebrar as histórias das pessoas que dão passos ousados para tornar a vida mais rica. Essas histórias, que frequentemente mostram um espírito poderoso de otimismo desafiador, são a personificação perfeita de nossa filosofia Keep Walking, uma ideia que parece incrivelmente relevante no mundo atual. Estamos muito satisfeitos por ter feito parceria com Amarachi Nwosu para compartilhar essas histórias incríveis por meio de The Ones Who Keep Walking. Amarachi é uma pessoa cuja paixão pela inclusão social, igualdade e representação realmente tem tido repercussão para nós, e esperamos que as pessoas se sintam inspiradas a continuar a dar passos ousados depois de assisti-lo."

Produzido pela Something™ Originals e uma equipe de mais de 200 profissionais de criação e talentos de toda a África, The Ones Who Keep Walking retoma a provocação final de The Man Who Walked Around the World - "o que vem a seguir?" - para dar destaque às pessoas que incorporam o espírito do Keep Walking e que, à sua maneira, estão dando uma nova direção ousada para seus países, culturas e para o mundo.

Você pode assistir a The Ones Who Keep Walking aqui: www.theoneswho.film

O filme completo também está sendo transmitido por meio de uma parceria na África com os canais da DSTV: Africa Magic Family, Maisha Magic East, Zambezi Magic, Mzansi Magic, Mzansi Wethu, Channel O e Canal+ de propriedade da TV5 Monde.

Para mais informações, entre em contato com: [email protected]

Hashtags oficiais: #JohnnieWalker #KeepWalking #TheOnesWho

Notas aos editores:

Sobre a Johnnie Walker:

A Johnnie Walker é a marca de uísque escocês número 1 do mundo1 (IWSR), apreciada por pessoas em mais de 180 países do mundo. Desde a época de seu fundador, John Walker, as pessoas que fazem o blend de seus uísques têm buscado sabor e qualidade acima de tudo.

A gama de uísques premiados atualmente inclui Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years e Blue Label. Juntos, eles representam mais de 14 milhões de caixas vendidas anualmente (IWSR, 2020), o que torna a Johnnie Walker a marca de uísque escocês mais popular do mundo.

Sobre a Diageo

A Diageo é líder global em bebidas alcoólicas com uma coleção excepcional de marcas como Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, uísques Buchanan's e Windsor, vodcas Smirnoff e Cîroc, Capitain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness.

A Diageo está listada na Bolsa de Valores de Londres (DGE) e na Bolsa de Valores de Nova York (DEO), e nossos produtos são vendidos em mais de 180 países do mundo. Para mais informações sobre a Diageo, nossos funcionários, nossas marcas e desempenho, acesse www.diageo.com. Acesse o recurso global de beber com responsabilidade da Diageo, www.DRINKiQ.com, para obter informações, iniciativas e maneiras de compartilhar as melhores práticas.

Celebrando a vida, todos os dias, em todos os lugares.

Sobre a Something™ Originals

A Something Originals é uma empresa de produção especializada em documentários sem roteiro liderados por seres humanos e com conteúdo original para transmissão e SVOD.

[1] IWSR 2020

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697003/Johnnie_Walker_CKay.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697002/Johnnie_Walker_TOWKW.jpg

FONTE Johnnie Walker

SOURCE Johnnie Walker