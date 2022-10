Novo GS8 de alto desempenho da GAC MOTOR está pronto para impressionar na América do Sul

GUANGZHOU, China, 3 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A partir de outubro, a GAC MOTOR apresentará o ALL NEW GS8, o modelo SUV de luxo da marca que combina tecnologia de ponta com conforto e potência, ao mercado sul-americano. O veículo está se revelando como um modelo de desempenho revolucionário e icônico entre os modelos de primeira linha da GAC MOTOR, que já foram lançados na Bolívia, Panamá e Equador. A marca também confirmou que o ALL NEW GS8 chegará ao Paraguai e ao Chile no final deste ano.

Impulso criado para o ALL NEW GS8

O SUV completo de sete lugares fez sua primeira aparição no Equador no Salão do Automóvel de Guaiaquil de 2022. O crossover subcompacto totalmente elétrico AION Y, GS3 e o ALL NEW GS4 mais esportivo de tamanho médio também foram apresentados para mais de 25.000 participantes.

Na semana que se seguiu em sua estreia fantástica em Guaiaquil, a GAC MOTOR foi escolhida como patrocinadora oficial da Miss Universe Guayaquil 2022 e forneceu o passeio oficial para o espetáculo. Enquanto a recém-coroada Miss Guaiaquil foi conduzida no GS3, o ALL NEW GS8 também deixou impressões memoráveis com seu desenvolvimento agressivo.

Aprovado por especialistas: novo modelo vira sensação do mercado

Além disso, na Bolívia, uma conceituada reunião de cerca de 150 convidados VIP foi realizada para comemorar o lançamento do potente SUV no showroom da marca em Santa Cruz. Na lista de convidados estavam desde personalidades governamentais até celebridades influenciadoras, como o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Cruz.

As queridinhas das redes sociais Patrícia Roca e Pula Ibanez abriram a noite com um discurso emocionante sobre suas experiências com a GAC MOTOR. Eles expressaram seu entusiasmo pela chegada do ALL NEW GS8. "Qualidade, conforto, luxo, tecnologia, tudo em um. O novo GS8 é o máximo", disse Roca.

Também foi a estreia da colaboração da GAC MOTOR com Carolina Suarez e Ronica Cuellar, que apresentaram seu entendimento sobre o que o ALL NEW GS8 incorpora em seus respectivos vídeos. Suarez enfatizou sofisticação, qualidade e detalhes, enquanto que, para Cuellar, o automóvel representa energia, desempenho e estilo.

"Somos a melhor marca do mercado que compara dólar a dólar", declarou Erwin Gabriel Roda, diretor geral da GAC MOTOR Bolivia. "Você pode obter mais qualidade, mais equipamentos, mais tecnologia do que qualquer outra marca pelo mesmo preço."

Para a GAC MOTOR, cada elogio a seu novo modelo é um reconhecimento e inspiração para reafirmar o compromisso da marca em oferecer automóveis inovadores e de alta qualidade ao mercado sul-americano.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1912429/GAC_MOTORs_Top_Performing_ALL_NEW_GS8.mp4

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR