Novo método de teste Torch and Grit da UL Solutions oferece uma abordagem padronizada para rastrear materiais do compartimento de bateria de veículos elétricos

A UL Solutions lança sua mais recente oferta de serviços de rastreamento de materiais do compartimento de bateria, o Torch and Grit, desenvolvido para oferecer uma abordagem padronizada para fornecedores de materiais de veículos elétricos e usuários finais.

NORTHBROOK, Illinois, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A UL Solutions, líder global em ciência de segurança aplicada, anunciou hoje seu novo método de teste para rastreamento de materiais do compartimento de bateria de veículos elétricos (VE), o Torch and Grit (TaG). Os compartimentos das baterias e o material utilizado para produzi-los desempenham um papel fundamental na segurança dos veículos elétricos. O método de teste TaG incorpora testes em pequena escala que ajudam a prever o desempenho dos materiais em um evento de fuga térmica.

As baterias de veículos elétricos normalmente cobrem toda a base de um veículo. Os materiais utilizados para abrigar essas baterias devem suportar tensões de fuga térmica. O TaG simula altas temperaturas e tensões de impacto mecânico em um evento de fuga térmica de bateria para classificar materiais para compartimentos de bateria.

À medida que o setor automotivo busca reduzir o peso de muitos componentes, os fabricantes de equipamentos originais (OEM) estão cada vez mais mudando os materiais do compartimento da bateria para plásticos e compósitos. Os OEMs devem escolher um material apropriado para o compartimento antes de construir um protótipo dispendioso para minimizar as despesas e evitar possíveis preocupações de segurança. Ao classificar materiais, o TaG pode reduzir o número de materiais necessários para realizar testes de prototipagem e validação em larga escala, que podem ser dispendiosos e demorados para os OEMs.

O UL 2596, Método de teste para desempenho térmico e mecânico de materiais do compartimento de bateria, padroniza os métodos de teste para avaliar os materiais de compartimento de bateria de VE. Estima-se que o método de teste TaG seja publicado como uma adição ao UL 2596 em 2023.

Líder global em ciência de segurança aplicada, a UL Solutions transforma desafios de segurança e sustentabilidade em oportunidades para nossos clientes em mais de 100 países. A UL Solutions oferece serviços de teste, inspeção e certificação e produtos de software complementares e ofertas de consultoria que apoiam a inovação de produtos e o crescimento dos negócios de nossos clientes. As Marcas de Certificação UL servem como um símbolo reconhecido de confiança nos produtos de nossos clientes e refletem um compromisso inabalável com o avanço de nossa missão de segurança. Ajudamos nossos clientes a inovar, lançar novos produtos e serviços, navegar pelos mercados globais e cadeias de suprimentos complexas e crescer de forma sustentável e responsável no futuro. Nossa ciência é sua vantagem.

