Novo modelo de SUV da TANK vem equipado com motor super potente de 3.0T e câmbio 9AT

O TANK "X" foi projetado por Andrew Collinson, que trabalhou para a Land Rover, General Motors, Mercedes-Benz e outras montadoras de carros internacionais de primeiro nível e liderou o projeto de muitos modelos de renome mundial. Sob sua liderança, a aparência robusta do TANK "X" apresenta um intenso senso de estilo clássico e internacional. O TANK "X" adota uma nova linguagem de design de luxo empresarial, que é diferente da linguagem do TANK 300, e criou uma nova categoria de "luxo empresarial". Como pode-se ver no esboço, o novo carro adota uma grade hexagonal de admissão de ar com forte decoração cromada, e o logotipo bem projetado do TANK chama a atenção e é cheio de energia. O perfil é simples e musculoso; o design da janela traseira triangular dá dinâmica ao veículo; e o formato enxuto e conciso da traseira, com uma lanterna traseira dividida altamente reconhecível, exibe plenamente seu estilo robusto e luxuoso, que atende ao senso estético da maioria dos motoristas da sociedade atual.

O TANK "X" não só destaca o luxuoso estilo na aparência, mas também tem excelente desempenho, comparável ao das marcas de luxo. O TANK "X", construído na plataforma inteligente off-road global TANK, com o suporte da combinação superior de potência, apresenta máximo desempenho off-road. O TANK "X" é o primeiro SUV da GWM a ser equipado com o super trem de força 3.0GDIT+ 9AT líder mundial. O motor utiliza as tecnologias mais avançadas do setor, como sistema de injeção dupla e ciclo Miller, com eficiência térmica de 38,5%, potência máxima de 260 kW e pico de torque de 500 Nm, alcançando assim um desempenho geral excelente em potência, economia de combustível, confiabilidade e baixo ruído. Com a adoção da transmissão 9AT desenvolvida pela GWM, o TANK "X" tem as vantagens de rápida troca de marchas, maciez, alta eficiência de transmissão e peso leve. Além disso, com seu desempenho robusto, eficiente e confiável, ele traz o prazer da conquista e a melhor experiência off-road para entusiastas de off-road do mundo todo.

Como o primeiro modelo da série de luxo empresarial da marca TANK, o TANK "X" fará sua estreia mundial no Salão do Automóvel de Chengdu de 2021, em agosto, e anunciará seu nome oficial. No futuro, espera-se que o TANK "X", que inicia a era de off-roads de luxo comercial da GWM, seja lançado mundialmente, a fim de enriquecer a vida e a experiência off-road dos usuários com seu robusto desempenho off-road.

FONTE GWM

