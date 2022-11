Novo na Peach: envio de anúncios para a Netflix

Peach participa do lançamento do Basic with Ads da Netflix

LONDRES, 6 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Peach, líder de mercado global de fluxo de trabalho e entrega de publicidade por vídeo, anunciou seu apoio ao novo serviço com suporte de anúncios da Netflix, o Basic with Ads.

Para coincidir com o lançamento do serviço, a Peach lançou novos destinos, possibilitando que os clientes entreguem anúncios para a Netflix em diversos territórios, incluindo Reino Unido, Austrália, Alemanha, França, Itália, Espanha, México e Brasil, com outros a serem incluídos. A Peach oferece um fluxo de trabalho de publicidade conectado, permitindo que os anúncios dos clientes sejam entregues à Netflix diretamente do pacote de edição, ao mesmo tempo em que garante a mais alta qualidade, formatação e precisão possíveis.

Doug Conely, diretor de produtos e tecnologia da Peach, disse: "Este é um momento crucial para a publicidade televisiva. Como líderes em criação e entrega global de anúncios há mais de 25 anos, vimos os gastos de anúncios na TV conectada crescerem rapidamente no Reino Unido* e no resto do mundo, e esperamos ver uma maior aceleração do crescimento impulsionado por segmentos apoiados por anúncios, como a Netflix.

"O Basic with Ads da Netflix trará novos públicos para nossos clientes em um ambiente de qualidade, criando oportunidades para mais conteúdos acessíveis e premium. Estamos extremamente orgulhosos por desempenhar um papel nisso e queremos agradecer às equipes da Microsoft Advertising e Xandr por sua colaboração e compromisso contínuos para tornarem este lançamento um sucesso."

A Peach continuará a trabalhar com a Microsoft Advertising e a Xandr para aprimorar ainda mais os fluxos de trabalho para os clientes, conectando conteúdos de anúncios diretamente da comunidade global de produtores e agências a canais de streaming premium, resultando em uma experiência de publicidade perfeita e de alta qualidade.

Sobre a Peach

A Peach, plataforma global de gerenciamento de anúncios de vídeo, gerencia os conteúdos de publicidade mundiais e facilita a colaboração entre marcas, agências e proprietários de mídia em escala global. Desde 1996, a Peach revoluciona a forma como a publicidade é distribuída e impulsiona os criadores mais ambiciosos do mundo. Emissoras do mundo todo contam com os serviços da Peach todos os dias. Operando em mais de 100 países no mundo todo, a tecnologia da Peach revolucionou os fluxos de trabalho do setor de publicidade, substituindo tarefas manuais trabalhosas por processos automatizados e oferecendo eficiência, visibilidade e segurança. Sua tecnologia simplifica os complexos processos de entrega de anúncios e garante que todos os anúncios cheguem aos seus destinos em perfeitas condições.

FONTE Peach

