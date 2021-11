Novo programa da WW foca em personalização e garante hábitos mais saudáveis

Nos últimos dois anos, os consumidores voltaram a priorizar o que é mais importante para eles. Segundo um estudo da Hibou , 46% dos brasileiros têm se cuidado mais em 2021, dado o aumento da preocupação do equilíbrio entre saúde física e mental. Por isso, hoje, a última coisa que alguém quer fazer é perder um único momento do dia, quanto mais pausar sua vida para ficar mais saudável; as pessoas querem desfrutar das coisas que amam e perderam, sem restrições e sem privações.

Esses insights, juntamente com o que há de mais recente na ciência, auxiliaram no desenvolvimento do novo Programa PontosPessoais - e, pela primeira vez na história da WW não há dois planos iguais. A pesquisa realizada pela Companhia provou que programas individualizados funcionam, e este programa é mais personalizado do que nunca, então é mais fácil para os usuários atingirem seus objetivos e mantê-los ao longo do tempo.

"A verdade de cada um é única. A vida de cada pessoa é única. É por isso que é importante ter um programa de perda de peso tão único quanto você ", disse Mindy Grossman, presidente e CEO da WW. "PontosPessoais é um programa individualizado de uma forma que nunca foi feita antes - construído em torno de seus alimentos favoritos, seu metabolismo e seus objetivos - para que você ainda possa abraçar e saborear todos os momentos da vida. O que buscamos é dar as ferramentas para que os usuários criem hábitos poderosos - sem restrições, mas com resultados ", completa Grossman.

O Programa Ponto Pessoais oferece uma série de novos elementos modernos que se unem para gerar benefícios de perda de peso e bem-estar, como:

Planos individualizados, feitos sob medida para cada usuário: após o cadastro, os usuários completam a Ferramenta de Personalização, a avaliação proprietária da VW que combina as preferências de alimentação e atividade física de cada pessoa com o algoritmo nutricional para gerar um plano de saúde pessoal individualizado de perda de peso e bem-estar. Cada usuário tem uma cota de pontos única com metas de alimentação e atividades, além de sua própria lista de alimentos PontosZero, baseada nos alimentos que eles dizem adorar para ajudá-los a se sentirem saciados e satisfeitos. Os alimentos PontoZero são potências nutricionais que os usuários buscam com frequência, pois não precisam ser pesados ou medidos - são a base para um padrão alimentar saudável, conforme preconizam as diretrizes nutricionais nacionais e internacionais.

"Criamos um programa cientificamente avançado que coloca nossos usuários como protagonistas para que possam encontrar plenitude ao adotar hábitos que são aplicáveis, realistas e - o mais importante - sustentáveis", comenta Gary Foster, CSO da WW que desenvolveu toda a ciência que embasa o programa.

A WW realizou um teste clínico de seis meses do programa e os resultados foram surpreendentes. Além de proporcionar perda de peso, os participantes do estudo também mostraram uma série de outros benefícios de saúde e bem-estar, como:

Aumentos significativos na ingestão de alimentos que promovem a saúde. Isso inclui um aumento de 55,4% na frequência diária de consumo de frutas e 60,6% na frequência diária de consumo de vegetais.

"Nosso novo programa está em sintonia com o momento atual da WW, que prima por uma visão que trabalhe o corpo, a mente e os novos hábitos como fatores determinantes para que nossos usuários atinjam seus objetivos de bem-estar e peso. Tudo isso aliado a tecnologia e algoritmos nutricionais de uma forma prática e 100% digital'', resume Marcello Ursini, gerente geral da empresa no Brasil.

Sobre a WW Brasil (antigo Vigilantes do Peso)

A WW Brasil (antigo Vigilantes do Peso) é uma empresa do grupo norte-americano WW, antigo Weight Watchers. Como uma empresa global de bem-estar, inspiramos milhões de pessoas a adotar hábitos saudáveis na vida real. Por meio de nosso abrangente aplicativo, Coaches especializadas e experiências envolventes, os Associados seguem nosso programa comprovado, sustentável e baseado em ciência, focado em alimentação, atividade, mentalidade e sono. Aproveitando quase seis décadas de experiência em ciência nutricional e comportamental, proporcionando conexão humana real e construindo comunidades inspiradas, nosso objetivo é democratizar e entregar bem-estar holístico para todos. Para saber mais sobre a abordagem da WW para uma vida saudável, visite ww.com/br. Para obter mais informações sobre nossos negócios globais, visite nosso website corporativo ww.com/br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697144/US_Georgia_CRebecca_C__02806_Low_Res.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697145/US_WWApp_TrackRecipe_01070074_Low_Res.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697146/US_Karen_S_04095_Low_Res__1.jpg

FONTE WW Brasil

SOURCE WW Brasil