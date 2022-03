Novo programa global de corretoras da Gate.io está alimentando sua rápida expansão

MAJURO, República das Ilhas Marshall, 10 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Gate.io, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, lançou um novo programa de corretagem como parte de suas ofertas de serviços institucionais mais amplos. O programa oferece aos traders de alto volume grandes incentivos para utilizar o ecossistema Gate.io.

Apresentando o Programa Global Broker da Gate.io

O novo programa de corretagem da Gate.io consiste em três serviços abrangentes de corretagem, Portal Broker, API Broker e Exchange Broker. Esses serviços de corretagem permitem que os corretores convidem os usuários para a plataforma, atuem como seus corretores e ganhem descontos e recompensas com base nas negociações subsequentes feitas por esses usuários.

O serviço Portal Broker é a conta mais simples oferecida, com os corretores usando um link de indicação simples para encaminhar usuários à Gate.io, ganhando até 50% em recompensas para negociação à vista (Spot trading). O serviço API Broker também utiliza um link de indicação, mas tem como objetivo incentivar os usuários a utilizarem os recursos abrangentes de negociação de API da Gate.io. Os corretoras podem ganhar até 50% em recompensas nas negociações à vista feitas por seus indicados por meio de negociação de API (API trading).

Por fim, o serviço Exchange Broker é voltado para exchanges menores, bem como serviços DeFi e GameFi. Essas plataformas podem criar até 100 mil subcontas para negociar por meio da Gate.io, definindo as tarifas e taxas que os usuários pagam em sua plataforma e recebendo descontos em cada negociação feita por meio de suas contas, com até 40% em recompensas nas negociações à vista.

Sobre a Gate.io

A Gate.io oferece acesso a mais de 1.300 das principais criptomoedas do mundo a seus mais de dez milhões de usuários de 190 países em todo o mundo. A plataforma oferece aos usuários negociação à vista, margem, mercados futuros e contratos, além de produtos DeFi por meio da HipoDeFi, serviços de custódia por meio do Wallet.io, investimentos por meio do Gate Labs, além de suportar seu ecossistema dedicado, o GateChain. A empresa também oferece uma ampla variedade de produtos e serviços integrados, como sua plataforma Startup IEO, o marketplace de NFTs Magic Box e muito mais.

FONTE Gate.io

SOURCE Gate.io