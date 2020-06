Novo relatório com 33 dicas especializadas sobre gerenciamento circular de TI

O relatório Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice, define como a economia circular ajuda a resolver muitos dos mais preocupantes desafios de sustentabilidade ligados aos produtos de TI. O consumo linear atual causa substanciais emissões de carbono. Os recursos naturais estão se esgotando rapidamente e grandes quantidades de resíduos eletrônicos perigosos se acumulam, com mais de 50 milhões de toneladas métricas sendo descartadas a cada ano, das quais somente 20% estão sendo cuidadas com responsabilidade. A economia circular pode nos ajudar a reduzir a pressão que estamos colocando no planeta.

Como uma pioneira da aquisição circular, a municipalidade de Aalborg observou os efeitos de agir com maior circularidade.

"A quantidade de CO2 que podemos poupar mantendo os produtos de TI por mais tempo me surpreendeu. Utilizar os laptops por mais três anos poupará emissões equivalentes ao aquecimento e energia de todos os prédios da municipalidade por um ano", disse Birgitte Krebs Schleemann, gerente de projetos para aquisição com sustentabilidade da municipalidade de Aalborg.

A transição circular é uma mudança de paradigma a qual exigirá tanto grandes quanto pequenas mudanças. No relatório, os especialistas da linha de frente da circularidade e de TI compartilham 33 dicas concretas.

"Queremos ir além da teoria – esse relatório fornece ajuda prática para aqueles que querem dar o próximo passo", disse Clare Hobby.

Algumas das dicas:

Use seus produtos de TI por mais tempo – é a coisa mais importante e simples que você pode fazer para poupar recursos naturais e diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Trabalhe para implementar gradualmente as práticas circulares, tais como programas de retomada. Pense de forma circular ao adquirir produtos de TI. Utilize critérios circulares. Dê aos seus produtos de TI uma segunda vida ao revendê-los. Reconheça que a circularidade é um esforço de equipe e que ninguém pode fazê-lo sozinho. Cooperação tanto interna quanto externa são chaves!

Leia o relatório

Sobre a TCO Certified

A TCO Certified é a certificação de sustentabilidade líder mundial para produtos de TI. Nossos critérios abrangentes foram projetados para impulsionar a responsabilidade social e ambiental durante todo o ciclo de vida do produto. Abrangendo 11 categorias de produtos, a conformidade é verificada de forma independente, tanto antes quanto depois da certificação.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1175176/TCO_Development.jpg

Contato

Cassandra Julin

+46(0)702866861

[email protected]

Sala de imprensa

FONTE TCO Development

Related Links

https://tcocertified.com/



SOURCE TCO Development