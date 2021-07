Novo relevo Marea da Portobello é inspirado no movimento das águas

SAO PAULO, 27 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Portobello, líder em varejo no segmento de revestimentos cerâmicos, apresenta outro lançamento da Coleção 21 Unlimited Experience. Inspirado nas subidas e descidas do nível das águas, Marea traz para o portfólio da marca uma nova opção de revestimentos cimentícios com relevos que convidam ao toque. A novidade está disponível em todas as 140 lojas Portobello Shop do Brasil.

A fluidez do movimento inspirou o desenvolvimento de novas possibilidades e traz um material cimentício em formato 50x120 que desafia a tecnologia e garante tridimensionalidade, como se esculpido por um mestre artesão. Nas versões Travertino Grigio e Bianco di Lucca, Marea cria uma atmosfera particular ao traduzir a força da natureza neste relevo imponente para paredes internas e externas.

Acompanhando mais este ciclo de inovação, a Portobello apresenta a 2a edição do Caderno de Ensaios, pautado na temática sensorial. Além do novo relevo Marea, o editorial traz outros produtos disponíveis no portfólio da marca que possuem o mesmo contexto. Produtos "sensoriais" que transformam os ambientes, gerando estímulos e proporcionando experiências únicas.

Solução Completa

As soluções completas Portobello Shop contemplam as necessidades da casa toda em possibilidades ilimitadas para revestir, mobiliar e decorar. Além da diversidade de revestimentos e complementos, as lojas oferecem amplo portfólio com mais de 30 opções de design em lastras, autoridade em revestimentos e Officina Portobello, curadoria em complementos, principalmente, louças e metais, como da Docol, acessórios e excelência em serviços. Para proporcionar uma experiência mais completa e prática para arquitetos e consumidores finais, a rede disponibiliza outras soluções, como atendimento personalizado, logística de entregas programadas, medição de obra, assentamento e instalação dos produtos Portobello. Tudo em um só lugar para o ambiente dos sonhos.

Com a pandemia, a marca reforçou as medidas de segurança dentro das 140 lojas Portobello Shop. Assim, especificadores e clientes finais podem frequentar as unidades da rede com tranquilidade. Além disso, a Portobello adaptou o atendimento e passou a oferecer o serviço remoto, com atendimento digital e pagamento online.

