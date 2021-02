Novo Tanqueray 0.0%: todo o sabor, zero álcool

Existem muitos momentos em que todos nós merecemos uma pequena recompensa; uma bebida especial para saborear curtindo com os amigos e com o novo Tanqueray 0.0%, você nunca comprometerá a qualidade ou o sabor. O Tanqueray 0.0% foi elaborado utilizando a mesma mistura distinta de elementos botânicos de qualidade utilizados na fabricação do gin Tanqueray London Dry, incluindo: zimbro amadeirado, coentro picante, angélica aromática e alcaçuz doce. Criação de uma bebida sem álcool incrível, com todo o sabor, mas sem álcool.

Fundada em Bloomsbury, Londres em 1830; a marca Tanqueray sempre foi impulsionada pelo espírito de exploração e inovação do fundador, Charles Tanqueray. O Tanqueray 0.0% se junta a uma seleção consagrada, incluindo: Tanqueray London Dry, Tanqueray No. Ten, Tanqueray Rangpur, Tanqueray Flor De Sevilla, Tanqueray Blackcurrant Royale e várias outras edições limitadas.

O mestre destilador da Tanqueray, Terry Fraser, afirmou: "Nossa equipe de inovação especializada uniu anos de experiência e conhecimento histórico em destilação de gim para criar uma experiência sem álcool confiável. Como uma das marcas de gim premium mais vendidas do mundo, sabemos que o Tanqueray 0.0% é uma experiência que nossos fãs não vão querer perder. O líquido tem um sabor que se destaca em coquetéis sofisticados e misturado com água tônica clássica, o que significa que você não precisa abrir mão da qualidade e do sabor se optar por não consumir álcool.

"Elaborado pela destilação dos mesmos botânicos utilizados no Tanqueray London Dry Gin, os botânicos são imersos individualmente em água, aquecidos e posteriormente destilados antes de serem cuidadosamente misturados para obter a essência do Tanqueray em uma deliciosa alternativa sem álcool. Este processo especial de destilação é um segredo bem guardado, conhecido apenas por algumas pessoas, e estamos incrivelmente orgulhosos de apresentar aos apreciadores de gim o sabor do zimbro e dos cítricos que esperam do Tanqueray para uma opção de não ingerir álcool."

O Tanqueray 0.0% também é uma opção de baixa caloria para aqueles que escolhem uma opção moderada, com apenas 6kcals por 50ml. Isso não inclui as tônicas, visto que podem variar consideravelmente.

Disponível para compra a partir de março de 2021 na Espanha e no Reino Unido, o Tanqueray 0.0% estará disponível a um preço de varejo sugerido de £16 por garrafa de 700ml e poderá ser comprado na Waitrose, Waitrose, Morrisons e Sainsbury's em março e em todos os outros supermercados locais a partir de abril.

Sugestão de consumo:

Tal como o seu Tanqueray e tônica de costume, encha um copo gelado com gelo, despeje 50ml de Tanqueray 0.0%, 150ml de água tônica fria e decore com uma rodela de limão para degustar.

Informações sobre calorias:

A quantidade de calorias em 25ml é 3kcals, em 50ml é 6kcals, as tônicas variam consideravelmente.

O Tanqueray 0,0% também está disponível para compra on-line:

os clientes do Reino Unido podem acessar: http://bit.ly/2Nive88

os clientes da Espanha podem acessar: https://www.amazon.es/dp/B08VY28PZV

