Новое достижение: модель GWM HAVAL H6 удостоена 5 звезд в рейтинге безопасности ANCAP

Обновленные требования рейтинга ANCAP стали более строгими. Благодаря инновационным технологиям модель HAVAL H6 3-го поколения показала отличные результаты в ходе испытаний на соответствие требованиям данного рейтинга по следующим четырем аспектам: защита водителя и взрослых пассажиров, защита пассажиров-детей, помощь водителям в обеспечении дорожной безопасности и защита уязвимых участников дорожного движения. Уровень соответствия требованиям к перечисленным выше параметрам составил 90%, 88%, 81% и 73% соответственно.

Вот что заявила в этой связи глава ANCAP Карла Хоорвег (Carla Hoorweg): «Это первая новая модель внедорожника HAVAL производства компании GWM на австралийском рынке за последние несколько лет. Вывод на рынок автомобиля 5-звездного уровня по обновленным в 2022 году протоколам ANCAP демонстрирует твердое стремление бренда обеспечивать выполнение требований последних стандартов ANCAP и соответствовать ожиданиям потребителей в отношении безопасности».

По результатам проведенных испытаний уровень защиты водителя и взрослых пассажиров, обеспечиваемый автомобилем HAVAL H6, получил оценку «Хорошо». Эта модель получила высшие баллы по таким параметрам, как устойчивость к боковым ударам, ударам под косым углом, защита от удара сзади, а также возможность проведения спасательных работ и извлечения пассажиров из автомобиля. В дополнение к высокопрочной стальной раме с содержанием железа более 70%, это транспортное средство оснащено всесторонней системой подушек безопасности, которая при столкновении может эффективно защитить от травм пассажиров, сидящих как на переднем, так и заднем сиденье.

В ходе испытаний автомобиль показал высокую степень безопасности перевозимых в нем детей. Он набрал высший балл по результатам динамического испытания (на боковой удар) благодаря нижним креплениям ISOFix и верхним якорным креплениям Top Tether, которые устанавливаются на заднем сиденье и повышают прочность соединения между детским сиденьем и кузовом транспортного средства, тем самым обеспечивая более высокий уровень защиты ребенка.

Автомобиль HAVAL H6 также показал выдающиеся результаты в ходе испытаний на эффективность помощи водителям в обеспечении дорожной безопасности. Система автономного экстренного торможения AEB (автомобиль-автомобиль) позволяет автомобилю избегать столкновений в транспортном потоке, а также смягчать их последствия. Для обеспечения максимального уровня защиты водителя функция активной защиты системы AEB предусматривает автономное включение экстренного торможения (без участия водителя) при возникновении угрозы лобового столкновения.

И наконец, автомобиль хорошо справился с испытаниями по определению уровня защиты уязвимых участников дорожного движения. Конструкция бампера, обеспечивающая высокую энергопоглощающую способность, в определенной степени снижает ударную силу и помогает при столкновении с пешеходами, насколько это возможно, избегать серьезных травм ног. Кроме того, система AEB может оперативно выявлять возникающих в непосредственной близости от автомобиля пешеходов и велосипедистов, помогая водителю своевременно на них реагировать.

«Это впечатляющее достижение бренда GWM HAVAL», — заявила Карла Хоорвег. Высокий рейтинг ANCAP подтверждает надежность бренда HAVAL в плане безопасности. На данный момент несколько моделей этого бренда уже продаются в Австралии, Новой Зеландии, Чили и Египте, обеспечивая более безопасное вождение.

Опираясь на высокие результаты модели HAVAL H6, показанные в ходе испытаний на соответствие требованиям стандартов ANCAP, компания HAVAL продолжит уделять приоритетное внимание повышению уровня безопасности автомобилей с целью создания новой высококачественной продукции для международных рынков.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1774536/A_New_Achievement__GWM_HAVAL_H6_Awarded_ANCAP_5_Star_Safety_Rating.jpg

SOURCE GWM