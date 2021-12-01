Новое онлайн-казино мирового класса MrRex объявляет о своем официальном открытии

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MrRex

Dec 01, 2021, 20:54 ET

ВАЛЛЕТТА (Мальта), 2 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня глобальное онлайн-казино MrRex объявило о своем официальном всемирном открытии. Компания MrRex, размещенная на глобальной платформе Aspire, предлагает полный пакет игр для казино, включая цифровые слоты и настольные игры, а также транслируемые опции казино, такие как рулетка, блэкджек и баккара. На сайте также представлена букмекерская контора с полным спектром услуг, где пользователи могут делать ставки на результаты соревнований в десятках различных видов спорта, начиная с таких традиционных, как футбол и баскетбол, и заканчивая такими уникальными, как шахматы и дартс.

Казино MrRex осуществляет свою деятельность по лицензиям, полученным компанией Aspire Global от Управления по азартным играм Мальты (MGA) и Комиссии по контролю над азартными играми Великобритании (UKGC). Aspire Global — один из ведущих B2B-поставщиков услуг интернет-гейминга (iGaming), имеющий более 150 партнеров по всему миру — является акционерным обществом открытого типа, акции которого котируются на шведской фондовой бирже Nasdaq First North Growth Market в Стокгольме под международным идентификационным кодом MT0001530105.

«Мы очень рады открытию казино MrRex на платформе Aspire Global, — заявила руководитель отдела маркетинга MrRex Casino Лили Фортес (Lili Fortes). —  Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить игрокам изумительную игровую атмосферу с невероятным разнообразием различных игр, предлагаемых нами через большинство ведущих провайдеров в игровой индустрии. Мы также предлагаем первоклассное обслуживание и надеемся вскоре стать одним из крупнейших онлайн-казино в мире».

Информация о MrRex

MrRex — одно из ведущих интернет-казино, расположенное на Мальте и размещающееся на платформе Aspire Global, которая является одним из ведущих B2B-поставщиков ресурсов для интернет-гейминга (iGaming).  Казино предлагает цифровые и живые игры, а также полный спектр букмекерских услуг.  Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.mrrex.com.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ: Lili Fortes (Лили Фортес)
Эл. почта: [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1699370/MrRex_Logo.jpg

SOURCE MrRex

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