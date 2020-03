Novogene dévoile Falcon, la plate-forme intelligente de séquençage de nouvelle génération

« La société Novogene s'est appuyée sur des années d'expertise en séquençage génomique pour mettre au point et lancer la première plate-forme intelligente de séquençage NGS multiproduits. Une solution de pointe pour nos clients. Offrant une approche sécuritaire, centralisée, précise et révolutionnaire. Falcon permet une livraison plus rapide avec une qualité améliorée. Novogene étant l'un des plus importants fournisseurs de services et de solutions génomiques au monde, nous voulons stimuler l'innovation dans l'industrie. Diriger l'industrie vers le numérique et l'automatisation, pour accélérer l'établissement de normes dans ce secteur et, à terme, pour réussir la transformation numérique », a déclaré le Dr Li Ruiqiang, fondateur et PDG de Novogene.