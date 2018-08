novomind lance la solution WhatsApp Business avec novomind iAGENT

HAMBOURG, Allemagne, August 2, 2018 /PRNewswire/ --

Le logiciel de service client omni-canal de novomind iAGENT peut désormais prendre en charge WhatsApp pour les communications bidirectionnelles client

novomind AG, un fournisseur de logiciel de communication client et de commerce omnicanal complet, a annoncé aujourd'hui sa participation en tant que l'un des premiers fournisseurs de la solution WhatsApp Business. Avec le lancement de la nouvelle solution WhatsApp Business pour entreprises et institutions le 1er août, la société novomind AG basée à Hambourg offre l'interface (API) Business officielle du service de messagerie global à succès permettant aux entreprises de tous les secteurs de se connecter à leurs clients. Le canal WhatsApp est intégré au logiciel de service client omni-canal novomind iAGENT, venant s'ajouter à tous les autres canaux déjà présents en tant que plateforme unique et unifiée.

« novomind iAGENT est utilisé par les plus grandes marques d'Europe allant d'Axel Springer à Sixt », a déclaré Sylvia Feja, directrice générale du logiciel de service client chez novomind. « Ces marques cherchent constamment à communiquer efficacement avec leurs clients en fonction de leurs préférences. L'intégration de WhatsApp en tant que canal dédié est un souhait fréquemment exprimé par les entreprises de tous les secteurs. »

En étant parmi les premiers utilisateurs de la solution WhatsApp Business, novomind iAGENT fournit désormais aux entreprises un accès à l'interface officielle et sécurisée WhatsApp avec laquelle leurs clients sont familiers, en tant qu'alternative supplémentaire à leur canal de contact et de communications bidirectionnel existant pour le service client.

Plus de 1,5 milliard de personnes utilisent WhatsApp dans 180 pays pour rester en contact avec leurs amis et leurs familles. La solution WhatsApp Business ajoute maintenant une fonction de service client professionnelle avec un accès limité au service de messagerie. WhatsApp Business joue donc un rôle important dans le contexte d'une plateforme de communications centralisée fournie par novomind iAGENT, ce qui permet aux clients de d'obtenir un service client plus facilement et sans effort auprès d'un centre de liaison sur de multiples canaux. « Plus les canaux sont nombreux, meilleure est la convivialité perçue d'un département de service client », déclare Sylvia Feja. La diversité offerte par novomind iAGENT répond à deux exigences - la flexibilité et l'efficacité du service client à travers une variété de points de contact conviviaux pour le client.

« novomind iAGENT est une plateforme de service client omni-canal essentielle », a ajouté Grit Langhof, directrice principale, Réservations internationales & Support SCC global chez Sixt, l'un des principaux fournisseurs de services de mobilité à l'échelle mondiale. « La flexibilité des canaux de communication fournie par novomind iAGENT nous a aidé à rester en contact avec nos clients en fonction de leurs besoins, y compris le besoin croissant de prendre en charge des canaux tels que WhatsApp pour leurs exigences commerciales. »

Veuillez contacter novomind pour obtenir un accès anticipé à WhatsApp.

À propos de novomind



novomind AG développe depuis 18 ans des solutions de commerce et de service client innovantes pour une utilisation globale et est parmi les leaders de la technologie en Europe. Son portefeuille dans les domaines des centres de liaison, des logiciels de magasin, de gestion des informations produits (Product Information Management (PIM)) et d'intégration de marchés couvre la chaîne de valeur complète des communications numériques client et du commerce numérique. La société, gérée par son propriétaire, compte plus de 300 employés, sert plus de 220 entreprises, et affiche une croissance régulière. Parmi ses clients citons C&A, Görtz, OTTO, Ernsting's family, EnBW, babywalz et Sixt. Ces entreprises comptent depuis de nombreuses années sur l'expérience de novomind et sur une coopération et un partenariat de premier ordre. http://www.novomind.com

Contact de presse :



Christof Kaplanek



HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH



Tél. : +49-040-36-90-50-38



Courriel : c.kaplanek@hoschke.de