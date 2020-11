Novoroční naděje... Do nového roku s novou módou od LC Waikiki

Dnes společnost v rámci své novoroční kolekce představila rodinný balíček s názvem Ošklivé svetry, jehož součástí je pletené zboží, které bude jedním z trendů příštího roku. Zatímco červená, zelená, tmavě modrá a šedá barva jsou klasické barvy, které umožní jejich nositelům odlišit se od ostatních, vánoční motivy sněhuláků, sobů, stromů, sněhových vloček nebo vánočního cukroví odkazují na vánoce a nový rok a zpříjemňují tak nákupy.

Stylová kolekce pro oslavy nového roku

Značka LC Waikiki nabízí ženám nadčasové designové módní produkty, které zvýrazňují aktuální trendy. Dámské šaty v černé, šedé, šedavé, zelené barvě nebo s flitry jsou určeny ženám, které se chtějí na Silvestra obléci stylově. Součástí této kolekce jsou také charakteristické haleny a polokošile s balonovými rukávy a dalšími módními prvky.

Značka LC Waikiki má módní produkty i pro děti

I dívky od 4 do 14 let se mohou stát módními ikonami silvestrovských oslav, a to díky značce LC Waikiki. Šaty ze sametu s motivem hvězd, kamenů, flitrů a flitrových vzorů v červené, burgundské červené a zelené barvě jsou skvělou a barevnou kolekcí pro všechny děti, které si chtějí novoroční oslavy náležitě užít.

Kolekce LCW Baby udělá z miminek hvězdy novoroční noci

Součástí této kolekce oděvů v červené, zelené, modré a růžové barvě jsou nepostradatelné plédy, zavinovačky a další výrobky ze sametu, které miminka zahřejí a současně jim umožní užívat si atmosféru novoročních oslav. Produkty pro holčičky mají navíc stuhu a jsou k dispozici v odstínech růžové.

O značce LC Waikiki

Značka LC Waikiki vznikla v roce 1988 a od roku 1997 patří pod křídla společnosti LC Waikiki Retail. Poslání značky vystihuje motto "Všichni si zaslouží dobře se oblékat". V Turecku značka uplatňuje strategii „dostupné módy". Po celých 31 let značka LC Waikiki roste doma i v zahraničí. Značka LC Waikiki je jednička v segmentu konfekčních oděvů, působí ve 45 zemích světa, má více než 900 obchodů a zaměstnává 43 200 zaměstnanců.

www.lcwaikiki.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1343778/LC_Waikiki_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1343780/LC_Waikiki_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1343781/LC_Waikiki_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1343782/LC_Waikiki_4.jpg

Related Links

http://www.lcwaikiki.com/



SOURCE LC Waikiki