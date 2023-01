Novos computadores com caneta e tablets gráficos da Huion estreiam na CES 2023, impressionando o setor e os profissionais de criação

LAS VEGAS, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Huion, empresa líder em dispositivos de escrita, apresentou seus computadores com caneta, tablets gráficos e mini teclado de última geração no evento de tecnologia de maior influência do mundo, a feira Consumer Electronics Show. A exposição permite que os visitantes tenham uma experiência em primeira mão com esses produtos e compartilhem suas percepções com artistas e profissionais de criação que tenham os mesmos interesses.

Computador com caneta - Kamvas Studio 24

Dispor de uma tela com caneta integrada a seu computador não só proporcionará uma estação de trabalho independente para você, como também gerenciará de forma eficiente seu fluxo de trabalho. Com uma resolução de 2.5K, o Kamvas Studio 24 permite que você mergulhe no trabalho e na diversão em uma tela de 23,8 polegadas. Este poderá ser o dispositivo preferido de profissionais e estúdios de criação.

É importante ressaltar que o computador com caneta é equipado com uma nova caneta, a PW550, que é alimentada pela mais recente tecnologia PenTech 3.0+ da Huion. A tecnologia aprimorada aumenta a sensibilidade à pressão linear para oferecer escrita natural e otimiza a ponta da caneta para uma melhor visão. Também foi lançada outra caneta semelhante a um lápis, a PW550S, projetada para longos períodos de uso.

Com relação ao desempenho, esse computador com caneta é alimentado pelo processador Intel® Core™ i7-12700F, que oferece desempenho de ponta durante o carregamento de softwares profissionais. A placa de vídeo NVIDIA GTX1650 apresenta um desempenho excepcional em design gráfico, edição de vídeo e jogos. A RAM de 32GB permite que você execute múltiplas tarefas a uma velocidade razoável. Além disso, um SSD de 1TB oferece espaço suficiente para abrir um grande número de programas sem atraso.

Com relação ao design, o Kamvas Studio 24 tem uma estética agradável com moldura preta e portas desenvolvidas para transferência de dados e que permitem a conexão de periféricos. Equipado com uma câmera e alto-falante, ele permite o uso regular, como ensino on-line, bate-papos em vídeo ou streaming ao vivo.

Também é possível atingir a eficiência com o toque capacitivo de dez pontos do dispositivo. O recurso permite que você acesse diferentes funções em cada um dos softwares usando vários gestos, o que torna seu trabalho mais prático. Como o carro-chefe do grande lançamento da Huion, o Kamvas Studio 24 é, sem dúvida, um dispositivo completo.

Computador de caneta - Kamvas Studio 16

Se você estiver planejando expandir seus dispositivos portáteis, o Kamvas Studio 16 é a escolha certa. Sua estrutura é forte e o visual, sofisticado e minimalista. Combinando um laptop, tablet e tela com caneta, o computador com caneta pode ser usado como computador para navegação em sites e jogos e como tablet para assistir a filmes e editar documentos. E como uma tela com caneta, pode ser usado para desenho, design gráfico e edição de vídeos. Quer seja para trabalhar, jogar ou criar, esse computador com caneta três-em-um é o dispositivo ideal para o trabalho híbrido dos dias de hoje.

A resolução QHD (2560 x 1440) oferece detalhes nítidos e gráficos vibrantes em sua tela de 15,8 polegadas. Como o dispositivo conta com tecnologia QLED, 100% de cobertura de gama Adobe RGB e profundidade de cores de 16,7 milhões (8Bit), você terá uma visão sensorial incrível ao editar gráficos ou jogar no Kamvas Studio 16.

Alimentado pelo processador Intel® Core™ i7-1165G7, o computador com caneta de 15,8 polegadas executa todos os softwares de criação sem problemas. E a GPU Intel® Iris® Xe oferece excelente edição de gráficos e vídeo sem atraso.

Para combinar com o design minimalista, o Kamvas Studio 16 só tem duas portas USB-C. Não interprete errado: na verdade, elas são completas e podem fornecer USB 3.2 (com uma velocidade máxima de transmissão de dados de 20 Gbps), transmissão de vídeo DP1.4 e carregamento PD rápido. Assim, você poderá ter mais espaço de armazenamento para trabalhos de arte e arquivos com um disco rígido externo ou aumentar a produtividade do trabalho com um monitor 4K externo. Como tem capacidade para um fluxo de trabalho padrão geral, o Kamvas Studio 16 é um bom companheiro para profissionais de criação que criam e trabalham em qualquer lugar.

Tablet com caneta - Inspiroy 2

A Huion também lançou na exposição a série de tablets Inspiroy 2. Eles estão disponíveis em tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande. Nas cores Sakura pink, Pine green ou Black, o Inspiroy 2 foi projetado para a geração mais jovem.

O Inspiroy 2 é o primeiro tablet de desenho do setor equipado com um conjunto de teclas e um botão giratório. O botão giratório é semelhante à roda de rolagem de um mouse. E ainda, quando você pressionar qualquer uma das teclas, o grupo correspondente de atalhos será ativado imediatamente, melhorando muito o fluxo de trabalho e tornando o tablet ideal para alunos de escolas de arte e profissionais de criação.

A forte compatibilidade oferecerá muitos benefícios aos usuários. O suporte ao ChromeOS beneficiará os alunos que acessarem o ensino on-line durante a pandemia. Além disso, os tablets da série Inspiroy 2 são portáteis em termos de dimensões e espessura.

Como inovadora e fabricante, a Huion chegou ao palco da CES e lançou uma série de produtos inovadores, mostrando sua produção e criatividade em dispositivos e soluções de escrita digital. O grande lançamento corresponde ao princípio da Huion de "levar em consideração o pedido do usuário, incentivar o envolvimento do usuário, cumprir as metas com pensamentos orientados para o usuário".

