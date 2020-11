Novos Dados Demonstram que SKYRIZI®(risanquizumabe) Mantém a Pele Sem Lesões por Mais de Três Anos em Cerca de Dois Terços dos Pacientes com Psoríase Moderada a Grave

SÃO PAULO, 3 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) anuncia que aproximadamente 63% dos pacientes com psoríase em placas moderada a grave tratados com SKYRIZI® apresentaram eliminação total das lesões por mais de três anos (172 semanas), conforme medido pelo Índice da Gravidade e da Extensão da Psoríase (PASI 100)1, isto é, os pacientes apresentaram 100 por cento de melhora a partir do início do estudo. Além disso, após mais de três anos de tratamento com SKYRIZI, 88% por cento dos pacientes apresentaram eliminação total, ou quase total, das lesões na pele, segundo o índice estático de Avaliação Global do Médico (sPGA 0/1)1 ou melhora de 90 por cento das lesões (PASI 90) Nenhum novo sinal de segurança foi observado em mais de três anos de tratamento contínuo1. Novos resultados do estudo de extensão aberta (OLE) de Fase 3, LIMMitless, foram apresentados na 29o Congresso Virtual da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV), que ocorreu de 29 a 31 de outubro.

Uma análise separada das pontuações do Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia (DLQI) do estudo LIMMitless mostrou que SKYRIZI teve um impacto significativamente positivo na qualidade de vida relacionada à saúde2. DLQI é uma medida da qualidade de vida relacionada à saúde, variando de 0 a 30, sendo que as pontuações mais baixas indicam que a doença tem menos impacto na qualidade de vida4. Após tratamento contínuo com SKYRIZI por mais de 3 anos, a maioria dos pacientes (85%) alcançou uma pontuação DLQI de 0 ou 1, indicando uma melhora significativa na qualidade de vida2. Adicionalmente, em até 172 semanas de acompanhamento, aproximadamente 91% dos pacientes alcançaram uma redução clinicamente significativa nas pontuações de DLQI (uma redução de, pelo menos, 4 pontos em relação ao valor observado no início do estudo)2. A proporção de pacientes que alcançaram essa redução foi consistente nas avaliações de um ano (semana 52; n = 873) e em mais de 3 anos (semana 172; n = 505)2.

Os resultados integrados de vários estudos em psoríase, também apresentados no EADV, mostram que o perfil de segurança de SKYRIZI foi consistente no longo prazo, sem novos sinais de segurança identificados em até 5,5 anos de tratamento contínuo com SKYRIZI3. Os dados mais recentes foram de um estudo separado que avaliou a segurança de curto prazo (16 semanas) e longo prazo (até 5,5 anos) de SKYRIZI em dados agrupados de 17 estudos de Fase 1-3 3. Esta análise foi o maior reporte de dados de segurança para SKYRIZI até o momento, incluindo mais de 3.000 pacientes com mais de 7.900 pacientes-ano de exposição ao programa de ensaio clínico de psoríase.3

"A eliminação total das lesões da pele a longo prazo é agora uma meta realista de tratamento. Os dados apresentados no EADV reforçam isso", disse Marco Paschoalin, diretor Médico da AbbVie Brasil. "É encorajador ver que os pacientes em tratamento contínuo com SKYRIZI tiveram melhora em sua qualidade de vida a longo prazo".

"Pessoas com psoríase em placas moderada a grave desejam opções de tratamento que os ajudem a conquistar e manter a pele sem lesões para que possam retornar a uma melhor qualidade de vida", disse o médico Kim Papp, Ph.D., fundador e presidente da Probity Medical Research, Waterloo, Ontário. "Aliviar o fardo de viver com psoríase é um foco crítico para a comunidade científica. É maravilhoso ver novas pesquisas mostrando como SKYRIZI têm ajudado a fazer isso acontecer".

SKYRIZI® (risanquizumabe) faz parte de uma colaboração entre Boehringer Ingelheim e a Abbvie, com a Abbvie liderando o desenvolvimento e a comercialização globalmente.

Sobre o Estudo de Extensão Aberta de Fase 3 LIMMitless2

LIMMitless é um estudo internacional de extensão, aberto, multicêntrico internacional, de Fase 3, desenvolvido para avaliar a segurança e eficácia em longo prazo de SKYRIZI®(risanquizumabe) em adultos com psoríase em placas moderada a grave. Os pacientes que fazem parte do LIMMitless recebem SKYRIZI®(risanquizumabe) 150 mg a cada 12 semanas. A análise inclui dados integrados de cinco estudos de Fase 2 e 3 (ultIMMa-1, ultIMMa-2, SustaIMM, IMMvent e NCT03255382) e o estudo LIMMitless.

Mais informação sobre estudo pode ser encontrada em www.clinicaltrials.gov (NCT03047395).

Sobre SKYRIZI® (risanquizumabe)5

SKYRIZI®(risanquizumabe) é indicado para o tratamento de psoríase em placas de moderada a grave em adultos elegíveis para tratamento sistêmico5.

A prescrição de SKYRIZI somente pode ser feita por um especialista e de acordo com o perfil do paciente.

Sobre a AbbVie na Dermatologia

Há mais de uma década, a AbbVie tem se dedicado a descobrir novas soluções e aprimorar o cuidado de pessoas com sérias doenças na pele, incluindo psoríase, artrite psoriásica, hidradenite supurativa e dermatite atópica. Com um programa amplo de estudos clínicos, continuamos pesquisar ativamente soluções para as necessidades da dermatologia e avançar para que pessoas tenham suas metas de tratamento supridas. Para mais informação sobre AbbVie em dermatologia, acesse https://www.abbvie.com/our-science/therapeutic-focus-areas/immunology/immunology-focus-areas/dermatology.html

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Neonatologia, Virologia, Oncologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Entre suas diferentes áreas de atuação, conduz mais de 50 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, em 23 cidades brasileiras, envolvendo mais de 200 equipes e centros de pesquisa brasileiros.

