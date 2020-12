Novos sabores sucesso na Estupenda - a primeira pizzaria saudável do Brasil

No cardápio da já famosa pizzaria há diversos tipos de massas, o que sem dúvidas é um dos grandes sucessos da marca. Estão nas opções as massas: low carb de berinjela, low carb de abóbora, low carb de chocolate, batata doce, mandioquinha, além da 100% integral.

A grande novidade do momento são os dois últimos sabores de pizza salgada que foram desenvolvidos em parceria com a Chef de Cozinha Danika.

Os sabores são:

Low Carbonara: feita de mussarela de búfala batida com creme de leite fresco e ovo, coberta com pedaços de bacon.

Funghini Trufada: Mussarela de búfala, abobrinha grelhada, funghi e parmesão cobertos com um toque especial de azeite trufado.

Cookies com banana: pasta de amendoim com cookies mais rodelas de banana



O recheio Low Carbonara tem 1,3 gramas de carboidratos por fatia; enquanto o sabor Funghini Trufada tem 0,4 gramas. Para saber a quantidade completa de carboidratos por fatia, é preciso somar o valor da massa escolhida. A massa mais vendida na pizzaria é a Low Carb de berinjela, com 3 gramas de carboidratos por fatia. Logo a Low Carbonara com massa de berinjela tem 4,3 gramas de carboidratos por fatias e a Funghini Trufada 3,4.

A pizzaria funciona de terça a domingo das 18h às 23h15. Quem quiser acompanhar as novidades da pizza saudável que virou mania em São Paulo pode seguir a página no Instagram: @pizzaestupenda

A pizzaria fica na Av. Chibarás, 332 - Moema, São Paulo – SP

