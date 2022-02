Novos sistemas Supermicro Edge de alto desempenho e baixo consumo de energia ampliam o portfólio de soluções Edge Computing -- abre novas oportunidades de telecomunicações, industriais e de borda inteligente

"Esses novos servidores baseados no processador Intel Xeon D são ideais para soluções de telecomunicações, industriais ou de borda inteligentes", disse Mory Lin, gerente geral, IoT/Embedded & Edge Computing, Supermicro. "Os sistemas oferecem até 512GB de DRAM, múltiplas opções de entrada/saída e armazenamento e são compatíveis com PCI-E 4.0. Nosso servidor Building Block Solutions® líder do setor oferece aos clientes soluções otimizadas que são desenvolvidas para aproveitar ao máximo os processadores Intel Xeon D."

O SYS-E300 incorpora um processador Intel Xeon D com quatro, oito ou dez núcleos e até 256GB de memória DDR4 em um gabinete de minisservidor de 1U. O modelo SYS-510D oferece maior quantidade de armazenamento e um total de portas ethernet 4x1G e 2x25G, enquanto os servidores SYS-110D contêm CPUs com até 20 núcleos e 512GB de memória. Cada sistema inclui o processador Intel Xeon D e é o System-on-a-Chip mais inovador criado para a borda com IA integrada, segurança, E/S avançada e computação densa. Além disso, esses sistemas oferecem alta taxa de transferência de dados e atendem aos requisitos essenciais de borda que as empresas exigem.

As empresas que oferecem serviços na borda se beneficiarão desses novos sistemas para processar quantidades cada vez maiores de dados adquiridos na borda. O servidor SYS-110D da Supermicro inclui um único processador Intel Xeon D, com um TDP de até 125W e um slot PCI-E 4.0x16. Várias opções de E/S estão disponíveis e até duas unidades de armazenamento SATA/U.2 de 2,5" podem ser instaladas. Também estão disponíveis fontes de alimentação redundantes, seja a necessidade por CA ou CC.

"Os novos processadores Intel Xeon-D foram projetados especificamente para processamento na borda da rede, com computação densa e conectividade de rede de alto desempenho para oferecer alta taxa de transferência de dados da borda que as empresas exigem. Com uma solução de ecossistema que aproveita a mais recente tecnologia da Intel, como as soluções que a Supermicro está anunciando, continua a capacitar o ecossistema, alavancando a mais recente tecnologia da Intel, que estamos ajudando a permitir que uma ampla gama de empresas reduza seu TCO e atenda aos requisitos exigentes de seus usuários", disse Jeni Panhorst, vice-presidente e gerente geral da Intel, divisão de plataformas de rede e borda.

A linha de produtos SYS-E300 conta com até duas unidades de armazenamento SATA. As áreas de aplicação mais populares são aplicações de rede, como firewalls e equipamentos universais de instalações do cliente, que consolidam as necessidades de processamento e rede em um fator de forma compacto e fácil de usar.

Informações adicionais sobre os sistemas Xeon-D podem ser encontradas na página de soluções integradas da Supermicro, bem como um webinar programado para 3 de março de 2022, às 10h (horário do Pacífico).

Sobre a Supermicro

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totalmente otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

FONTE Super Micro Computer, Inc.

