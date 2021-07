Novos ventos: senhasegura muda a rota tradicional do Quadrante Mágico Gartner para PAM 2021

A empresa, que tem sede na cidade de São Paulo, é a única instituição que foge das clássicas zonas de tecnologia concentradas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Com presença sólida na América Latina, participação crescente na região conhecida como EMEA (sigla em inglês para Europa, Oriente Médio e África) e avançando potencialmente para o mercado norte-americano, a senhasegura levou também o título de "a melhor na categoria" para a descoberta de contas suspeitas e navegabilidade, com custos operacionais satisfatórios de acordo com os cenários avaliados, além do reconhecimento positivo dos clientes sobre a facilidade de uso.

Qual é o diferencial da empresa?

Para o CEO, Marcus Scharra, é justamente o relacionamento com os consumidores: "Os pontos fortes que ganharam reconhecimento são, na verdade, velhos conhecidos dos nossos clientes. Não à toa recebemos o selo Customer's Choice do portal Gartner Peer Insights no início deste ano, porque retiramos a complexidade do processo de implementação e o suporte ao cliente é fator essencial para nós. Adotar uma solução PAM deve favorecer, não dificultar; assim, o processo fica fluido e o retorno sobre investimento acontece mais rápido, o que favorece principalmente as empresas de médio e grande porte".

De acordo com os comentários dos clientes no site do Gartner Peer Insights, os termos recorrentes são: painéis e interface intuitiva, alta adaptabilidade e escalabilidade, ferramenta confiável e melhor experiência do usuário. É o que afirma um Analista de Segurança (nomes não são divulgados devido à política do Gartner) da indústria manufatureira: "senhasegura oferece um conjunto completo e abrangente de recursos PAM, incluindo recursos completos para auditoria e conformidade. Sua interface intuitiva torna a ferramenta fácil de usar e ajuda na Experiência do Usuário (UX), incluindo os que não são da área de TI" (Leia completo).

Entendendo o que é PAM

Do inglês, Privileged Access Management (Gestão de Acesso Privilegiado), é um tipo de solução de segurança de rede que mitiga riscos e danos derivados de ataques cibernéticos. No PAM, ninguém é confiável por padrão ⎼ baseado no conceito de Zero Trust ⎼ o que significa que violações de dados podem ocorrer interna e externamente; portanto, há restrição de credenciais de acesso privilegiado tanto aos funcionários que precisam utilizar a rede corporativa, quanto aos terceiros (convidados e fornecedores, por exemplo). Além da modernidade da ferramenta, o PAM ajuda as empresas a entrarem em conformidade com as principais regulações de cibersegurança do mundo, inclusive a brasileira LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que aplicará sanções e multas de até 50 milhões de reais a partir do próximo dia 1º de agosto.

