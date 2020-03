Nový globálny prieskum spoločenstva YPO o obchodnom vplyve šírenia COVID-19 zistil, že vedenie firiem sa zameriava na fakty a plánovanie a tvrdí, že dopad je výrazný

K tejto zásadnej obchodnej téme sa vyjadrilo vyše 2 750 vedúcich pracovníkov zo 110 krajín

NEW YORK, 17. marca 2020 /PRNewswire/ -- YPO, spoločenstvo svetových lídrov s viac ako 29 000 vedúcich predstaviteľov v 130 krajinách realizovalo prieskum u všetkých svojich členov s cieľom zmapovať dopad šírenia COVID-19 a získať prehľad o krokoch, ktoré vedenia podnikov prijímajú v dôsledku tejto novej obchodnej reality.

Nový Prieskum spoločenstva YPO medzi vedúcimi predstaviteľmi podnikov realizovaný od 10. do 13. marca 2020 so skupinou viac než 2 750 respondentov zistil, že väčšina vedúcich pracovníkov už pociťuje negatívny vplyv COVID-19 na aspoň jeden aspekt svojej činnosti a mnoho ďalších vedúcich pracovníkov očakáva, že sa veci zhoršia v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov predtým, ako sa zlepšia. Ďalšie kľúčové zistenia:

Obchodné cesty (87%), rozvoj nových podnikov (62%) a príjmy (58%) sú tri najdôležitejšie oblasti, v ktorých väčšina vedúcich pracovníkov vníma v súčasnosti najväčší vplyv šírenia COVID-19.

Takmer všetci vedúci predstavitelia podnikov (82%) očakávajú pokles výnosov v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov, ale o rok neskôr už viac ako polovica (54%) neočakáva žiadny negatívny vplyv na príjmy v dôsledku COVID-19.

Deväťdesiatpäť percent vedúcich predstaviteľov podnikov uvádza, že podniklo kroky v reakcii na COVID-19. Medzi tieto akcie patrí pravidelnejšia komunikácia so zamestnancami (68%), prijatie nových postupov v oblasti zdravia a bezpečnosti (67%), zrušenie významných podujatí (64%) a zastavenie služobných ciest (53%).

Keď sa výkonného vedenia v rámci prieskumu pýtali, akú otvorenú radu by dali kolegom v rovnakej situácii, uviedli, že je čas zostať pokojný, zamerať sa na fakty, pokračovať v pravidelnej komunikácii so zamestnancami a ostatnými kľúčovými zúčastnenými stranami, predvídať a robiť krátkodobé aj dlhodobé plány a stabilizovať dodávateľské reťazce.

Metodológia prieskumu spoločenstva YPO medzi vedúcimi predstaviteľmi podnikov o dopade šírenia COVID-19:

Nový globálny prieskum spoločenstva YPO medzi vedúcimi predstaviteľmi podnikov o obchodnom vplyve šírenia COVID-19 bol realizovaný v termíne od 10. do 13. marca 2020 prostredníctvom online dotazníka. Prieskumu sa zúčastnilo celkom 2 754 členov YPO. Respondenti v tomto prieskume sú reprezentatívnou vzorkou organizácie YPO, pochádzajú zo 110 rôznych krajín a sú vo veku od 25 do 93 rokov. Približne polovica respondentov z prieskumu pochádza zo Spojených štátov. Miera výskytu chýb je plus alebo mínus 1,8 percentuálneho bodu pri 95% úrovni spoľahlivosti.

O spoločenstve YPO:

YPO je globálne spoločenstvo lídrov s viac ako 29 000 vedúcimi predstaviteľmi vo viac ako 130 krajinách, vedené presvedčením, že svet potrebuje lepších vodcov. Každý z našich členov dosiahol významný úspech v kariérnom raste až na vrchol už v mladom veku. Členské spoločnosti generujú spoločne ročné príjmy vo výške 9 biliónov USD. Členovia YPO sa navzájom inšpirujú a vyzývajú na základe otvoreného zdieľania a dôvery v rozmanitú komunitu. Viac informácií nájdete na: ‪ypo.org.

