Nový globálny prieskum spoločenstva YPO týkajúci sa dôvery zistil, že mladí lídri vnímajú dôveru ako zásadnú, ale nemajú plány, ako si ju v budúcnosti u svojich zamestnancov budovať

Približne 3 000 výkonných manažérov zo 115 krajín sa zapojilo do prieskumu zameraného na tému dôležitú pre podnikanie

NEW YORK, 14. januára 2020 /PRNewswire/ -- YPO, spoločenstvo svetových lídrov združujúce viac než 28 000 riadiacich pracovníkov v 135 krajinách, realizovalo členský prieskum s cieľom poskytnúť vedeniu podnikov informácie o dôležitosti dôvery, o tom, do akej miery sú pripravení úspešne budovať kultúru dôvery vo svojich organizáciách a aký je ich pohľad na vplyv spoločnosti na budovanie dôvery u zainteresovaných strán.

Prieskum spoločenstva YPO s názvom Global Pulse Survey on Trust 2020, realizovaný 1. až 18. novembra 2019 s 2 960 respondentmi, zistil, že pre lídrov v podnikoch na celom svete je dôvera to najdôležitejšie, ale medzi ich ideami a aktivitami je zásadný rozdiel. Medzi kľúčové zistenia patrí:

96 percent vedúcich pracovníkov považuje budovanie a udržiavanie dôvery u zainteresovaných strán za najvyššiu prioritu, pričom skoro polovica z nich (42 percent) tvrdí, že dôležitosť budovania dôvery u partnerov v ostatných piatich rokoch vzrástla.

Len 40 percent vedúcich pracovníkov považuje budovanie dôvery u svojich zamestnancov za jednoduché, a u svojich zákazníkov považujú budovanie dôvery za ešte zložitejšie (36 percent).

Aj keď väčšina obchodných lídrov súhlasí s tvrdením, že ide o vysokú prioritu, ktorú pociťuje stále naliehavejšie, viac než 60 percent z nich si ešte nevytvorilo spôsob merania dôvery zamestnancov vo svojich podnikoch a len tretina (34 percent) už má konkrétne plány budovania a udržiavania dôvery u svojich zamestnancov.

Väčšina vedúcich pracovníkov chápe závažnosť svojej úlohy a 89 percent súhlasí s tvrdením, že sa ako vedúci pracovníci cítia pod tlakom stelesňovať hodnoty svojej organizácie prostredníctvom vlastného konania.

77 percent lídrov súhlasí s tvrdením, že cítia tlak presadzovať zmeny zo svojej vedúcej pozície, a nečakať na nariadenie zo strany štátu.

Väčšina vedúcich pracovníkov (71 percent) súhlasí s tvrdením, že by ich podnik mohol mať pozitívny vplyv na chod spoločnosti, menej z nich verí, že podniknutie aktivít v spoločenských otázkach zvýši mieru dôvery zamestnancov (56 percent) alebo verejnosti (57 percent).

Metodológia prieskumu „Global Pulse Survey" 2020 spoločenstva YPO zameraný na dôveru:

Prieskum „Global Pulse Survey" 2020 zameraný na dôveru realizovalo spoločenstvo YPO od 1. do 18. novembra 2019 prostredníctvom online dotazníka. Celkovo sa do neho zapojilo 2 960 členov spoločenstva. Vo vzorke boli členovia zo 115 krajín. Miera výskytu chýb je plus alebo mínus 1,84 percentuálneho bodu pri 95% úrovni spoľahlivosti.

