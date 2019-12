Nový urýchľovač načítania stránok Ezoic zaručuje vydavateľom skóre „+80" Google PageSpeed na mobilných zariadeniach

CARLSBAD, Kalifornia, 4. decembra 2019 /PRNewswire/ -- Ezoic, prvá celosvetová technologická platforma pre digitálnych vydavateľov na svete, dnes oznámila, že na trh prichádza jej nový urýchľovač načítania stránok. Nový samostatný nástroj je navrhnutý tak, aby automaticky riešil rôzne problémy, ktorým vydavatelia čelia v súvislosti s rýchlosťou načítania stránky a vplyvom grafických reklám na skóre služby Google PageSpeed Insight.

„Vydavatelia veľkých značiek a vlastníci špecializovaných stránok už dosiahli značnú mieru rovnováhy. Rýchlosť webových stránok je jednou z oblastí, s ktorou všetci zápasia," povedal Dwayne Lafluer, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Ezoic. „Platforma Ezoic bola vytvorená práve na riešenie problémov, ako je tento. Nový urýchľovač načítania stránok je ďalšou funkciou, ktorú sme vytvorili pre vydavateľov s cieľom pomôcť."

Minulý mesiac spoločnosť Google oznámila plány na vydávanie odznakov v prehliadačoch Chrome, ktoré potenciálnym návštevníkom identifikujú stránky s pomalým načítaním. Ezoic potvrdil, že nová technológia urýchľovania načítania stránok bude k dispozícii ako samostatná funkcia na ich platforme. Vlastníci, ktorí majú výhradný záujem o používanie urýchľovača načítania stránok (tento sa môže pochváliť zárukou na skóre 80 alebo viac Google PageSpeed Insights na mobilných zariadeniach), môžu mať prístup k tejto funkcii mimo všetkých ostatných funkcií platformy Ezoic, ak sa tak rozhodnú.

„Rýchlosť stránok je v súčasnosti problematikou, ktorá dominuje v tomto odvetví. Reklamy a texty tretích strán dramaticky spomaľujú weby, ale vydavatelia ich potrebujú, aby zabezpečili svoju obchodnú činnosť. Môže to mať negatívny vplyv na hodnotenie, návštevnosť a výnosy. Doteraz nebolo k dispozícii riešenie tohto problému," tvrdí Tyler Bishop, marketingový šéf spoločnosti Ezoic. „Predtým, ako spoločnosť Ezoic prišla so svojim produktom, bolo pre väčšinu vydavateľov takmer nemožné zabezpečiť také vysoké skóre Google PageSpeed, aké dokáže urýchľovač načítania stránok sprostredkovať do pár minút po jeho zapnutí," dokončil Bishop.

Technológia Ezoic má zabudované strojové učenie do svojho urýchľovača načítania stránok. Popredná vydavateľská technologická spoločnosť je známa najmä vďaka umelej inteligencii, ktorá testuje a optimalizuje reklamy a pomáha vydavateľom so speňažením webových stránok. Nový nástroj na urýchľovanie sa bude tiež učiť zo skúseností návštevníkov, aby sa jeho výkon v priebehu času ešte zlepšoval.

Spoločnosť Ezoic s istotou zaručuje webovým stránkam mobilné skóre Google PageSpeed Insights 80 alebo vyššie pri použití nového urýchľovača načítania stránok. Vydavatelia môžu testovať nový nástroj na zvyšovanie rýchlosti spoločnosti Ezoic 7 dní zadarmo na adrese www.ezoic.com .

O spoločnosti Ezoic:

Ezoic je ocenená komplexná platforma pre digitálnych vydavateľov a vlastníkov webových stránok, ktorá pomáha zvyšovať rýchlosť načítania stránok, výnosy, prevádzku, optimalizáciu pre vyhľadávače, rýchlosť webových stránok, infraštruktúru a ďalšie. Ezoic je certifikovaným partnerom spoločnosti Google a zamestnáva približne 170 zamestnancov v Severnej Amerike, Kanade a Veľkej Británii s hlavnými pobočkami v Carlsbade, Kalifornii, Londýne, Spojenom kráľovstve a Newcastle Upontyne vo Veľkej Británii. Viac informácií nájdete na: www.ezoic.com

