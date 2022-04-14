Новые информационные ресурсы о раке для жителей Украины от NCCN

«Мы искренне переживаем за народ Украины во время этого несправедливого вторжения и гуманитарного кризиса, — заявил глава NCCN доктор Роберт Карлсон (Robert W. Carlson) . — Война не только угрожает непосредственной безопасности людей, но и значительно затрудняет предоставление необходимой медицинской помощи, включая важнейшую онкологическую помощь. Мы надеемся, что эти рекомендации по лечению на украинском языке помогут пациентам, их опекунам и врачам в это трудное время».

Ресурсы NCCN включают 14 недавно переведенных Рекомендаций NCCN для пациентов (NCCN Guidelines for Patients®), содержащих полезную, научно обоснованную, экспертную информация по следующим 8 направлениям в области лечения рака:

Рак молочной железы (протоковая карцинома in situ (DCIS), инвазивная и метастатическая)

Рак шейки матки

Рак толстой кишки

Психологическое здоровье

Рак головы и шеи (носоглотки, полости рта и ротоглотки)

Рак легких (ранний и метастатический)

Лимфомы (диффузные В-крупноклеточные лимфомы, ДВККЛ)

Рак предстательной железы (ранний и прогрессирующий)

Англоязычные версии этих рекомендаций для пациентов основаны на Клинических рекомендациях NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®), которые являются признанным стандартом стратегии и подходов в онкологии, а также наиболее основательными и регулярно обновляемыми клиническими рекомендациями, доступными в какой-либо области медицины. Версии для пациентов представлены в удобном для чтения формате при финансовой поддержке NCCN Foundation® с тем, чтобы помочь пациентам лучше понять, какая онкологическая помощь им необходима, особенно при пересечении географических границ и получении медицинской помощи в разных условиях.

«Как бы ни было тяжело переносить вторжение, еще тяжелее приходится раковым больным, у которых есть дополнительные неотложные медицинские проблемы, — заявила доктор Неля Мельничук (Nelya Melnitchouk) из Global Medical Knowledge Alliance (GMKA). — Эта информация на украинском языке поможет раковым больным и их врачам понять, на каком этапе лечения они находятся и как адаптировать дальнейшие действия в меняющихся обстоятельствах».

«NCCN присоединяется к многочисленным организациям по всему миру, отозвавшимся на призыв поддержать украинских раковых больных, их врачей и их семьи, — заявил глава организации European Cancer Organisation (ECO) Майк Моррисси (Mike Morrissey). — Мы собрали переводные ресурсы из множества различных медицинских и пациентских организаций в одном месте на сайте onco-help.org, чтобы люди, нуждающиеся в этой информации, могли получить к ней быстрый и удобный доступ».

Ресурсный сайт NCCN опирается на многолетнюю работу и текущие партнерские отношения по всему миру, а также предоставляет адаптированные и стратифицированные версии рекомендаций по лечению онкологических заболеваний, которые могут помочь медицинским работникам определить варианты лечения для обеспечения наилучших возможных результатов в условиях ограниченных ресурсов или конфликтов, а также других уникальных региональных проблем.

NCCN обязуется и в дальнейшим поддерживать народ Украины, постоянно обновляя информацию на странице NCCN.org/Ukraine и в приложениях NCCN. В ближайшее время появятся дополнительные ресурсы.

Информация о Национальной сети многопрофильных онкологических учреждений

Национальная сеть многопрофильных онкологических учреждений (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) — некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующихся на лечении пациентов и проведении исследовательской и образовательной деятельности. NCCN занимается улучшением и предоставлением качественной, эффективной, справедливой и доступной онкологической помощи для повышения качества жизни всех пациентов. Более подробная информация о клинических рекомендациях в области онкологии (NCCN Guidelines®) и других инициативах NCCN представлена на веб-сайте NCCN.org. Следите за новостями NCCN в социальный сетях: Facebook — @NCCNorg; Instagram — @NCCNorg; Twitter — @NCCN.

Информация о фонде NCCN Foundation

Фонд NCCN Foundation® был основан Национальной сетью многопрофильных онкологических учреждений ® (NCCN®) для расширения возможностей раковых больных и развития инноваций в области онкологии. Фонд предоставляет раковым больным и лицам, осуществляющим уход за ними, объективные экспертные рекомендации ведущих мировых онкологов через библиотеку Рекомендаций NCCN для пациентов (NCCN Guidelines for Patients®) и другие образовательные ресурсы для пациентов. Также NCCN Foundation стремится содействовать лечению онкологических заболеваний путем финансовой поддержки перспективных молодых отечественных ученых, находящихся на переднем крае исследований в области онкологии. Более подробная информация о фонде NCCN Foundation представлена по адресу NCCN.org/foundation.

Контакты для прессы:

Rachel Darwin (Рейчел Дарвин)

267-622-6624

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1783811/Ukraine_Resources.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

SOURCE National Comprehensive Cancer Network