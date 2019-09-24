Новые майнинг-фермы от Harp Miner демонстрируют высокие показатели хэшрейта

ОТТАВА (OTTAWA), Онтарио, 24 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания BitHarp Group Limtied ( www.BitHarp.com ), профессиональный производитель оборудования для криптовалютного майнинга, стремительно набирает популярность и авторитет среди людей, желающих извлекать прибыль из криптовалют, не выходя из дома. Недавно представленные компанией майнинг-фермы Lyre Miner и Harp Miner характеризуются низким выделением тепла и малым уровнем шума, что позволяет устанавливать их в любом месте, включая жилые помещения. Кроме того, поскольку фермы поставляются предварительно настроенными, для начала работы их следует просто включить в сеть, выбрать желаемую монету и ввести данные пула.

Одной из ключевых характеристик Lyre Miner и Harp Miner является оперативная окупаемость инвестиций пользователей. Этой цели разработчикам ферм удалось достичь благодаря чрезвычайно высокому показателю хэшрейта. Хэшрейт - это общий параметр производительности криптовалютных ферм. Чем выше этот показатель, тем больше вероятность успешного поиска незадействованных блоков и получения вознаграждения за них. К тому же, Lyre Miner и Harp Miner обеспечивают дополнительную прибыльность за счет низкого энергопотребления.

Показатели хэшрейта Lyre Miner и Harp Miner указаны ниже.

Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) и 2000 TH/s (Harp Miner)

Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) и 300 GH/s (Harp Miner)

Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) и 75 GH/s (Harp Miner)

Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) и 50 TH/s (Harp Miner)

"BitHarp - одна из первых компаний на рынке, разработавших продукты, подходящие для майнеров-непрофессионалов, не обладающих обширными специализированными знаниями и желающими добывать криптовалюту в комфорте собственного дома, - отметил технический директор BitHarp Дэниел Кокс (Daniel Cox). - Lyre Miner и Harp Miner созданы с целью сделать майнинг простым и доступным для всех. Мы очень рады, что наши фермы помагают получать прибыть растущему числу новичков в этом дете".

Узнайте больше о Lyre Miner и Harp Miner на веб-сайте https://www.bitharp.com/

О компании BitHarp

BitHarp - новозеландский производитель самых высокопроизводительных и гибких майнинг-ферм, созданных с целью упрощения процесса майнинга и повышения рентабельности инвестиций.

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https://www.bitharp.com/



SOURCE BitHarp Group Limited