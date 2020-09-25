Новые модули DeepBlue 3.0 компании JA Solar получают многочисленные сертификаты, а продукт на основе пластин размером 182 x 182 мм готов к выходу на мировой рынок

ПЕКИН, 25 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar сегодня объявила о том, что ее новые модули серии DeepBlue 3.0 прошли сертификационные испытания в TUV SUD согласно требованиям стандартов IEC 61215 и IEC 61730. Эти стандарты регламентируют сертификацию качества по различным характеристикам того или иного продукта, включая конструкцию, состав, материалы, компоненты и технологии производства. Наличие соответствующего сертификата демонстрирует надежность и безопасность товарной линейки, а также ее готовность к выходу на мировой рынок фотоэлектрической продукции. Модули DeepBlue 3.0 выпускаются с использованием пластин размером 182 x 182 мм (и поэтому именуются также «модулями 182»).

DeepBlue 3.0 — новый продукт компании JA Solar, выпущенный в мае 2020 года. КПД модуля составляет более 21,0%, а выходная мощность серийно производимого модуля 72-элементного типа может достигать 545 Вт. Будучи одним из первых 182 модулей, прошедших сертификацию в TUV, DeepBlue 3.0 сочетает в себе преимущества нескольких высокоэффективных технологий, обеспечивающих низкие потери, включая технологию изготовления высокоэффективных PERC-элементов нового поколения PERCIUM+ и кремниевые пластины, активированные сплавами галлия, что придает изделию превосходные свойства в плане надежности, КПД преобразования и выработки электроэнергии. Это могло бы эффективно сократить нормированную стоимость электроэнергии и увеличить доходы клиентов. Изделия серии DeepBlue 3.0 в комплектациях из 60, 66, 72 и т.д. элементов могут находить широкое применение в различных условиях эксплуатации. В августе компания JA Solar объявила о начале массового производства продукции DeepBlue 3.0 с использованием значительных производственных мощностей. Предполагается, что к концу 2021 года доля производственных мощностей компании JA Solar, занятых выпуском модулей 182 серии DeepBlue 3.0, превысит 50% от всех ее мощностей.

В последние годы спрос на модули высокой мощности с высоким КПД растет по всему мировому рынку фотоэлектрической продукции. После прошлогоднего выпуска пластин размером 166 x 166 мм в этом году появились модели большего размера, уже получившие широкое признание. Входящий в их число модуль 182 обладает явно выраженными преимуществами в плане отлаженности своей технологии и совместимости с различным оборудованием в рамках всей отраслевой цепи, чем выгодно отличается от других крупноформатных изделий, выпускаемых производителями фотоэлектрической продукции. Такие преимущества данного изделия, как устойчивость, надежность, высокий КПД, возможности сокращения производственных затрат и высокая системная совместимость, полностью подтверждены; оно может эффективно сократить нормированную стоимость электроэнергии на 7–9% (этот показатель различается в зависимости от местоположения различных объектов) и считается лучшим вариантом для достижения сетевого паритета в 2021 году.

Будучи высококачественным продуктом, сконструированным с использованием больших пластин, DeepBlue 3.0 также успешно сертифицирован согласно требованиям LVD и EMC, а это означает, что данная серия допущена к реализации на рынке фотоэлектрической продукции Европейского Союза. Этот рынок имеет высокие входные барьеры для фотоэлектрической продукции, а следовательно, DeepBlue 3.0 предлагает клиентам из стран ЕС новые возможности выбора высококачественных изделий высокой мощности.

Председатель совета директоров и генеральный директор компании JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang) заявил следующее: «Качество выпускаемой компанией JA Solar новой продукции DeepBlue 3.0 подтверждается быстрым прохождением процедур сертификации в этих ведущих испытательных учреждениях. Мы будем и впредь уделять особое внимание исследованиям и разработкам в отношении продукции и технологий с целью предоставления высококачественной и высокоэффективной продукции нашим клиентам по всему миру. Мы планируем продолжать популяризацию фотоэлектрических технологий и продуктов, которые будут способствовать развитию всей отрасли».

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SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.