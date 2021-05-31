Новые разработки Китая призваны обеспечить его независимость в технологическом секторе

«Независимость и самостоятельность в технологическом секторе следует рассматривать как стратегическую основу национального развития», — отметил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин поздравил собравшихся по случаю встречи и отметил достижения профессионалов, работающих на различных научно-технических должностях.

«Я хотел бы поздравить присутствующих с созывом и поприветствовать преданных своему делу профессионалов в области науки и техники, которые усердно трудятся на различных должностях. 30 мая отмечается пятый Национальный день работников науки и технологий, с которым я вас всех поздравляю», — сказал Си Цзиньпин.

Он дал высокую оценку прогрессу, достигнутому в сфере научно-технических инноваций, фундаментальных исследований, оригинальных инноваций в стратегических научно-технических и высокотехнологичных отраслях, а также отметил значительную роль науки и техники в сдерживании эпидемии COVID-19.

«Практика показывает, что у Китая есть большой потенциал для создания и внедрения инноваций на национальном уровне. Специалисты в области науки и техники могут многого добиться в нашей стране. Шагая в ногу со временем, непрерывно совершенствуясь посредством реформ, настойчиво добиваясь своих целей, китайские специалисты в области науки и техники должны предвосхищать мировые тенденции, проявлять инициативу, решать проблемы и преодолевать трудности. Научно-техническое развитие должно быть нацелено на глобальные рубежи, выступая основным полем для экономических сражений, удовлетворяя при этом основные потребности страны и принося пользу жизни и здоровью людей. «Выполняя важные задачи, возложенные на вас временем, необходимо стремиться обеспечить научно-техническую самодостаточность и лидерство на более высоком уровне», — заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин призвал китайских ученых ответить на вызовы времени и совершенствоваться в области науки и техники, чтобы вывести Китай вперед в этой сфере.

«Давайте объединим усилия и смело шагнем вперед, чтобы превратить Китай в научно-техническую державу и осуществить китайскую мечту о национальном возрождении», — сказал Си Цзиньпин.

Ссылка: https://m.youtube.com/watch?v=P0905Iip5JA

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=P0905Iip5JA

SOURCE CCTV+