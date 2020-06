Новые рекомендации NCCN на иностранных языках повышают качество и эффективность лечения детского рака по всему миру

Версия руководства NCCN Guidelines для лечения ОЛЛ у детей на английском языке была впервые опубликована в мае 2019 года. Рекомендации охватывают как стандартные алгоритмы лечения, включая схемы многокомпонентной химиотерапии, так и последние инновации в сфере прицельной терапии и иммунотерапии с использованием Т-клеток с химерными антигенными рецепторами (CAR). Документ ориентирован на ведение пациентов от рождения до подросткового и юношеского возраста.

"Особое внимание в руководстве NCCN Guidelines уделяется паллиативной помощи и заместительной терапии, позволяющей снизить риск возникновения потенциально опасных побочных реакций в процессе лечения, - пояснил д-р Карлсон. - Документ также помогает выявлять уязвимые категории населения - например, младенцев и пациентов с синдромом Дауна, - предоставляя конкретные рекомендации по их максимальной защите как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

Версии методического руководства на иностранных языках можно бесплатно скачать на NCCN.org/global или посредством приложения Virtual Library of NCCN Guidelines® для последующего использования в некоммерческих целях.

Международный департамент NCCN непрерывно обновляет, адаптирует и расширяет региональные версии NCCN Guidelines для лечения онкологических заболеваний всех основных типов, а также профилактики и предоставления паллиативной помощи. Только в текущем году опубликованы свыше 40 новых переводов рекомендаций, включая клинические руководства и версии для пациентов . Организация NCCN также предоставляет Руководящие принципы NCCN для стратификации ресурсов NCCN Guidelines ( NCCN Framework ™) и справочник NCCN Harmonized Guidelines ™, содержащий оптимальные рекомендации и конструктивные алгоритмы адаптации различных схем лечения в условиях ограниченных ресурсов - например, в странах с низким и средним уровнем доходов населения. На сайте AlliedAgainstCancer.org представлена подробная информация о текущих инициативах, реализуемых NCCN в странах Центральной и Западной Африки совместно с African Cancer Coalition, American Cancer Society , Clinton Health Access Initiative и IBM .

По ссылке NCCN.org/covid-19 доступны бесплатные рекомендации по самопомощи и профилактике стресса для врачей-онкологов, пациентов и членов их семей в условиях пандемии COVID-19 на английском, китайском и испанском языках.

