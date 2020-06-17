Новые рекомендации NCCN на иностранных языках повышают качество и эффективность лечения детского рака по всему миру

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National Comprehensive Cancer Network

Jun 17, 2020, 01:35 ET

Методические руководства NCCN Guidelines для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей на китайском, японском, французском, испанском и португальском языках доступны совершенно бесплатно на сайте NCCN.org

ПЛИМУТ МИТИНГ (PLYMOUTH MEETING), Пенсильвания, 17 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®(Национальная комплексная онкологическая сеть)) - некоммерческий альянс ведущих центров лечения рака в США, -  опубликовал региональные версии методического руководства NCCN Guidelines® для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей (ОЛЛ) на китайском, французском, японском, португальском и испанском языках. Острый лимфобластный лейкоз - самый распространенный тип детского рака, однако при использовании современных, научно-обоснованных методов заболевание хорошо поддается лечению. 1 Руководства NCCN Guidelines составляются и регулярно обновляются авторитетными организациями и экспертами в различных медицинских сферах. Они содержат самые комплексные и актуальные рекомендации по вопросам лечения пациентов, в том числе и детей, с онкологическими заболеваниями вне рамок клинических исследований.

NCCN Guidelines for Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia translations in Chinese, French, Japanese, Portuguese, and Spanish
NCCN Guidelines for Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia translations in Chinese, French, Japanese, Portuguese, and Spanish

"Применение широко доступных и научно доказанных методов лечения позволит спасти больше молодых жизней, - прокомментировал главный исполнительный директор NCCN д.м.н. Роберт Карлсон (Robert W. Carlson). - В последние годы мы наблюдаем заметный прогресс в лечении ОЛЛ у детей. А при условии, что передовые методы терапии станут доступными пациентам и врачам во всех уголках земного шара, эффективность излечения может быть еще выше. Мы приближаемся к достижению этой цели, разрабатывая научно обоснованные, согласованные с ведущими специалистами рекомендации NCCN Guidelines на иностранных языках".

Версия руководства NCCN Guidelines для лечения ОЛЛ у детей на английском языке была впервые опубликована в мае 2019 года. Рекомендации охватывают как стандартные алгоритмы лечения, включая схемы многокомпонентной химиотерапии, так и последние инновации в сфере прицельной терапии и иммунотерапии с использованием Т-клеток с химерными антигенными рецепторами (CAR). Документ ориентирован на ведение пациентов от рождения до подросткового и юношеского возраста.

"Особое внимание в руководстве NCCN Guidelines уделяется паллиативной помощи и заместительной терапии, позволяющей снизить риск возникновения потенциально опасных побочных реакций в процессе лечения, - пояснил д-р Карлсон. -  Документ также помогает выявлять уязвимые категории населения - например, младенцев и пациентов с синдромом Дауна, - предоставляя конкретные рекомендации по их максимальной защите как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

Версии методического руководства на иностранных языках можно бесплатно скачать на NCCN.org/global или посредством приложения Virtual Library of NCCN Guidelines® для последующего использования в некоммерческих целях.

Международный департамент NCCN непрерывно обновляет, адаптирует и расширяет региональные версии NCCN Guidelines для лечения онкологических заболеваний всех основных типов, а также профилактики и предоставления паллиативной помощи. Только в текущем году опубликованы свыше 40 новых переводов рекомендаций, включая клинические руководства и версии для пациентов. Организация NCCN также предоставляет Руководящие принципы NCCN для стратификации ресурсов NCCN Guidelines (NCCN Framework™) и  справочник NCCN Harmonized Guidelines™, содержащий оптимальные рекомендации и конструктивные алгоритмы адаптации различных схем лечения в условиях ограниченных ресурсов - например, в странах с низким и средним уровнем доходов населения. На сайте AlliedAgainstCancer.org представлена подробная информация о текущих инициативах, реализуемых NCCN в странах Центральной и Западной Африки совместно с African Cancer Coalition, American Cancer Society, Clinton Health Access Initiative и IBM.

По ссылке NCCN.org/covid-19 доступны бесплатные рекомендации по самопомощи и профилактике стресса для врачей-онкологов, пациентов и членов их семей в условиях пандемии COVID-19 на английском, китайском и испанском языках.

Узнайте больше о глобальной деятельности организации по ссылке NCCN.org/global и присоединяйтесь к онлайн-диалогу с помощью хэштэга #NCCNGlobal.

Об организации National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®(Национальная комплексная онкологическая сеть))  - некоммерческий альянс ведущих центров лечения рака, специализирующихся на лечении пациентов, проведении исследований и подготовке специалистов. Деятельность NCCN направлена на повышение качества, эффективности и доступности протоколов лечения онкологических заболеваний на благо пациентов. Методические руководства NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) предоставляют прозрачные, научно обоснованные, согласованные с ведущими экспертами рекомендации по вопросам лечения и профилактики рака, а также оказания паллиативной помощи пациентам. Эти рекомендации считаются общепризнанным стандартом организации клинического лечения онкологических заболеваний и представляют собой наиболее подробное и регулярно обновляемое руководство по клинической практике из всех подобных документов вне зависимости от сферы медицинской специализации. Руководство NCCN Guidelines for Patients® предоставляет экспертную информацию о лечении рака для пациентов, их лечащих врачей и опекунов при поддержке NCCN Foundation®. NCCN также всячески способствует повышению квалификации специалистов, реализации глобальных инициатив,  разработке политики, проведению совместных исследований и публикации научных работ в области онкологии. Посетите NCCN.org и следите за новостями организации в Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg, Twitter @NCCN.

1 Esparza SD, Sakamoto KM, Topics in pediatric leukemia-acute lymphoblastic leukemia. (Эспарза С.Д., Сакамото К.М. Вопросы лечения острого лимфобластного лейкоза у детей). MedGenMed 2005;7:23. Ссылка: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16369328. Ma H, Sun H Sun X. Survival improvement by decade of patients aged 0-14 years with acute lymphoblastic leukemia: a SEER analysis. (Ма Х., Сунь Х, Сун Кс. Повышение процента выживаемости пациентов с острым лифобластным лейкозом в возрасте от 0 до 14 лет за последние десятилетия: анализ SEER) Sci Rep 2014;4:4227. Cсылка: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24572378.

Контактная информация для представителей СМИ:
Рейчел Дарвин (Rachel Darwin)
267-622-6624
[email protected] 

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SOURCE National Comprehensive Cancer Network

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