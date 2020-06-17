Новые рекомендации NCCN на иностранных языках повышают качество и эффективность лечения детского рака по всему миру
Jun 17, 2020, 01:35 ET
Методические руководства NCCN Guidelines для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей на китайском, японском, французском, испанском и португальском языках доступны совершенно бесплатно на сайте NCCN.org
ПЛИМУТ МИТИНГ (PLYMOUTH MEETING), Пенсильвания, 17 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®(Национальная комплексная онкологическая сеть)) - некоммерческий альянс ведущих центров лечения рака в США, - опубликовал региональные версии методического руководства NCCN Guidelines® для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей (ОЛЛ) на китайском, французском, японском, португальском и испанском языках. Острый лимфобластный лейкоз - самый распространенный тип детского рака, однако при использовании современных, научно-обоснованных методов заболевание хорошо поддается лечению. 1 Руководства NCCN Guidelines составляются и регулярно обновляются авторитетными организациями и экспертами в различных медицинских сферах. Они содержат самые комплексные и актуальные рекомендации по вопросам лечения пациентов, в том числе и детей, с онкологическими заболеваниями вне рамок клинических исследований.
"Применение широко доступных и научно доказанных методов лечения позволит спасти больше молодых жизней, - прокомментировал главный исполнительный директор NCCN д.м.н. Роберт Карлсон (Robert W. Carlson). - В последние годы мы наблюдаем заметный прогресс в лечении ОЛЛ у детей. А при условии, что передовые методы терапии станут доступными пациентам и врачам во всех уголках земного шара, эффективность излечения может быть еще выше. Мы приближаемся к достижению этой цели, разрабатывая научно обоснованные, согласованные с ведущими специалистами рекомендации NCCN Guidelines на иностранных языках".
Версия руководства NCCN Guidelines для лечения ОЛЛ у детей на английском языке была впервые опубликована в мае 2019 года. Рекомендации охватывают как стандартные алгоритмы лечения, включая схемы многокомпонентной химиотерапии, так и последние инновации в сфере прицельной терапии и иммунотерапии с использованием Т-клеток с химерными антигенными рецепторами (CAR). Документ ориентирован на ведение пациентов от рождения до подросткового и юношеского возраста.
"Особое внимание в руководстве NCCN Guidelines уделяется паллиативной помощи и заместительной терапии, позволяющей снизить риск возникновения потенциально опасных побочных реакций в процессе лечения, - пояснил д-р Карлсон. - Документ также помогает выявлять уязвимые категории населения - например, младенцев и пациентов с синдромом Дауна, - предоставляя конкретные рекомендации по их максимальной защите как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".
Версии методического руководства на иностранных языках можно бесплатно скачать на NCCN.org/global или посредством приложения Virtual Library of NCCN Guidelines® для последующего использования в некоммерческих целях.
Международный департамент NCCN непрерывно обновляет, адаптирует и расширяет региональные версии NCCN Guidelines для лечения онкологических заболеваний всех основных типов, а также профилактики и предоставления паллиативной помощи. Только в текущем году опубликованы свыше 40 новых переводов рекомендаций, включая клинические руководства и версии для пациентов. Организация NCCN также предоставляет Руководящие принципы NCCN для стратификации ресурсов NCCN Guidelines (NCCN Framework™) и справочник NCCN Harmonized Guidelines™, содержащий оптимальные рекомендации и конструктивные алгоритмы адаптации различных схем лечения в условиях ограниченных ресурсов - например, в странах с низким и средним уровнем доходов населения. На сайте AlliedAgainstCancer.org представлена подробная информация о текущих инициативах, реализуемых NCCN в странах Центральной и Западной Африки совместно с African Cancer Coalition, American Cancer Society, Clinton Health Access Initiative и IBM.
По ссылке NCCN.org/covid-19 доступны бесплатные рекомендации по самопомощи и профилактике стресса для врачей-онкологов, пациентов и членов их семей в условиях пандемии COVID-19 на английском, китайском и испанском языках.
Узнайте больше о глобальной деятельности организации по ссылке NCCN.org/global и присоединяйтесь к онлайн-диалогу с помощью хэштэга #NCCNGlobal.
Об организации National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®(Национальная комплексная онкологическая сеть)) - некоммерческий альянс ведущих центров лечения рака, специализирующихся на лечении пациентов, проведении исследований и подготовке специалистов. Деятельность NCCN направлена на повышение качества, эффективности и доступности протоколов лечения онкологических заболеваний на благо пациентов. Методические руководства NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) предоставляют прозрачные, научно обоснованные, согласованные с ведущими экспертами рекомендации по вопросам лечения и профилактики рака, а также оказания паллиативной помощи пациентам. Эти рекомендации считаются общепризнанным стандартом организации клинического лечения онкологических заболеваний и представляют собой наиболее подробное и регулярно обновляемое руководство по клинической практике из всех подобных документов вне зависимости от сферы медицинской специализации. Руководство NCCN Guidelines for Patients® предоставляет экспертную информацию о лечении рака для пациентов, их лечащих врачей и опекунов при поддержке NCCN Foundation®. NCCN также всячески способствует повышению квалификации специалистов, реализации глобальных инициатив, разработке политики, проведению совместных исследований и публикации научных работ в области онкологии. Посетите NCCN.org и следите за новостями организации в Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg, Twitter @NCCN.
1 Esparza SD, Sakamoto KM, Topics in pediatric leukemia-acute lymphoblastic leukemia. (Эспарза С.Д., Сакамото К.М. Вопросы лечения острого лимфобластного лейкоза у детей). MedGenMed 2005;7:23. Ссылка: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16369328. Ma H, Sun H Sun X. Survival improvement by decade of patients aged 0-14 years with acute lymphoblastic leukemia: a SEER analysis. (Ма Х., Сунь Х, Сун Кс. Повышение процента выживаемости пациентов с острым лифобластным лейкозом в возрасте от 0 до 14 лет за последние десятилетия: анализ SEER) Sci Rep 2014;4:4227. Cсылка: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24572378.
Контактная информация для представителей СМИ:
Рейчел Дарвин (Rachel Darwin)
267-622-6624
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SOURCE National Comprehensive Cancer Network