Новые результаты исследований экспертов AAIC: связь "кишечник-мозг" может стать настоящим прорывом в области лечения болезни Альцгеймера

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 29 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Болезнь Альцгеймера является неразрешимой загадкой для ученых с момента диагностирования заболевания у первого пациента более 100 лет назад. Различные теории и гипотезы - холинергическая, предположение о амилоидном каскаде, тау-протеине и т.д., - демонстрировали неплохие перспективы на стадии исследований, однако так и не привели к созданию фактического метода лечения. В последние годы ученые концентрируют свое внимание на связи "кишечник-мозг", уже показавшей заметные результаты в вопросах лечения болезни Паркинсона, депрессии и аутизма. Компания Shanghai Green Valley Pharmaceuticals представила полученные ею данные, показывающие связь между микробиомом и болезнью Альцгеймера, а также результаты таргетного использования GV-971 с целью воздействия на механизмы нервного регулирования пищеварительной системы, в ходе 34-й Международной конференции Ассоциации специалистов по борьбе с болезнью Альцгеймера (AAIC).

Крупнейшая и наиболее влиятельная международная конференция сферы лечения слабоумия и психических расстройств представляет собой пятидневное мероприятие, посвященное базовым научным исследованиям, патогенезу и достижениям в лечении болезни Альцгеймера. В этом году AAIC открылась 27 июля тематической сессией под названием "Роль микробиома в развитии болезни Альцгеймера: патогенез и лечение". Сессия была посвящена влиянию кишечной микробиоты на возникновение и течение заболевания.

"Результаты новейших исследований показывают, что аномальный состав микробиома стимулирует высвобождение периферических воспалительных клеток, попадающих в мозг и способствующих процессам нейровоспаления", - прокомментировал заместитель директора по исследованиям и профессор-исследователь кафедры здоровья мозга UNLV, а также профессор и руководитель Центра нейроденгенерации и трансляционной нейронауки Кливлендской клиники и Центра здоровья мозга им. Лу Руво д.м.н. Джеффри Каммингс (Jeffrey Cummings).

Профессор Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний и кафедры нейродегенеративных заболеваний и гериатрической психиатрии Университета Бонна д.м.н. Майкл Хенека (Michael Heneka), в свою очередь, отметил влияние микробиома на иммунно-активируемую микроглию с последующим ее взаимодействием с астроглией и другими нервными клетками, стимулирующим нейровоспалительные процессы.

Результаты проведенного профессором Чикагского университета Санграмом Сисодией (Sangram Sisodia) исследования на мышах доказывают, что высокие дозы антибиотиков вызывают модуляции кишечной микробиоты в аспекте отложения амилоидного белка и нейровоспалений. По заключению специалиста: "Изменения в микробиоме могут оказывать заметное влияние на поведенческие проявления некоторых нейропатологий, характерных для болезни Альцгеймера".

Итоги упомянутых изысканий показывают, что акцент сегодняшних научных исследований постепенно смещается с заболеваний центральной нервной системы к корреляции между кишечной микробиотой и нарушениями ЦНС.

К примеру, результаты исследования, опубликованные в выпуске Journal of Physiology от 2 июля этого года, указывают на тот факт, что нарушения накопления белка в ЖКТ может вносить свой вклад в появление у мышей симптомов, характерных для болезни Альцгеймера.

В августе 2019 года профессор школы медицины Шанхайского транспортного университета Чэнь Шэнди (Chen Shengdi) представил клинические доказательства взаимосвязи между микрофлорой кишечника и этим дегенеративным заболеванием.

В ходе тематической сессии AAIC 27 июля профессор Института фармакологии Китайской академии наук Гэн Мэйюй (Geng Meiyu) выступила с докладом, посвященным причинной связи между дисбактериозом кишечника и нейровоспалительными процессами при болезни Альцгеймера, а также терапевтическому эффекту олигоманната. В своем докладе эксперт рассказала о новом механизме GV-971, ориентированном на связь "кишечник-мозг" и открытом ее исследовательской группой. Согласно полученным ими данным, GV-971 способен восстанавливать нормальный состав кишечной микробиоты, подавлять аномальное увеличение метаболитов кишечной флоры, модулировать процессы периферического и центрального воспаления, сокращать объемы отложений амилоидного белка и улучшать когнитивную функцию.

Первый экспериментальный препарат, ориентированный на связь "кишечник-мозг" в процессе лечения болезни Альцгеймера, GV-971 был одобрен NMPA в ноябре 2019 года, а также получил одобрение FA на использование экспериментального препарата в международном мультицентровом клиническом исследовании фазы III, завершить которое планируется в 2025 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 млн человек по всему миру страдают деменцией, и у 60-70% из них диагностирована болезнь Альцгеймера. До полного преодоления этого неизлечимого заболевания еще предстоит пройти долгий путь, однако, к счастью, человечество быстро продвигается вперед в исследованиях и поиске лечения для болезни Альцгеймера.

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SOURCE Shanghai Green Valley Pharmaceuticals