Новые роботизированные газонокосилки Yard Force поступили продажу в магазинах европейской сети Bauhaus

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MEROTEC GmbH

Mar 08, 2019, 17:01 ET

ВИЛЛИХ (WILLICH), Германия, 8 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Кульминацией начатого в прошлом году сотрудничества между MEROTEC GmbH и Bauhaus стало появление новых роботов-газонокосилок Yard Force AMIRO для городских садов и роботизированных устройств линейки X Series, предназначенных для сложных и больших парков, в 270 магазинах европейской сети Bauhaus. Газонокосилки оснащены технологией активной безопасности iRadar™ и системой управления через Wi-Fi.

Технология активной безопасности Yard Force iRadar™

iRadar technology
iRadar technology
YARD FORCE AMIRO City Mowers are equipped with iRadar technology and are perfect for city garden use
YARD FORCE AMIRO City Mowers are equipped with iRadar technology and are perfect for city garden use
YARD FORCE X Series Models
YARD FORCE X Series Models
iRadar technology YARD FORCE AMIRO City Mowers are equipped with iRadar technology and are perfect for city garden use YARD FORCE X Series Models

Все роботизированные газонокосилки должны отвечать общим правилам безопасности в нормальных условиях эксплуатации. По этой причине большинство имеющихся на рынке роботов-газонокосилок оснащаются несколькими датчиками пассивной безопасности - например, предотвращающими столкновения или определяющими подъем. Клавиша аварийной остановки является единственным средством защиты в случае отказа датчиков пассивной безопасности, однако для того, чтобы среагировать на ситуацию и нажать на клавишу, пользователю требуется определенное время, и подобная задержка создает риск травм.

iRadar™ - ультразвуковой датчик, отвечающий высочайшим стандартам безопасности и встраиваемый во все устройства AMIRO® и X Series. iRadar™ использует алгоритм активной безопасности, защищая пользователей, включая детей и домашних животных, от повреждений и предотвращая любые столкновения. Новые роботизированные газонокосилки Yard Force® способны выявлять препятствия высотой минимум 12 см на расстоянии 20 см, при помощи встроенного алгоритма рассчитывая скорость движения и автоматически уклоняясь от столкновения.

Wi-Fi-управление

Реле Wi-Fi, -или Wi-Fi-повторители, - часто используются в частных домах для расширения покрытия сигнала Wi-Fi. Однако в больших парках внутренние реле Wi-Fi зачастую не способны обеспечивать достаточное покрытие для эффективного командного управления роботами-газонокосилками.

В этом случае отличным решением является Wi-Fi-реле от Yard Force Wi-Fi. Этот дополнительный модуль, устанавливаемый на устройствах Yard Force AMIRO и X series и настраиваемый с помощью предложения Mowap App, расширяет покрытие Wi-Fi на всю территорию парка.

Сегодня модели Yard Force AMIRO 350i, X50i, и X80i можно приобрести эксклюзивно в сети магазинов Bauhaus stores, а роботизированная газонокосилка X100i для больших и сложных парковых территорий доступна в онлайн-магазине Bauhaus.infо; все модели оснащаются технологией iRadar™ и системой Wi-Fi-управления посредством приложения Mowap App.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу электронной почты: media@yardforce.eu

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/831569/MEROTEC_iradar.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/831570/MEROTEC_garden_use.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/831571/MEROTEC_x_series.jpg

SOURCE MEROTEC GmbH

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Новые роботизированные газонокосилки Yard Force поступили продажу в магазинах европейской сети Bauhaus

News provided by

MEROTEC GmbH

Mar 08, 2019, 17:01 ET