Новые роботизированные газонокосилки Yard Force поступили продажу в магазинах европейской сети Bauhaus

Все роботизированные газонокосилки должны отвечать общим правилам безопасности в нормальных условиях эксплуатации. По этой причине большинство имеющихся на рынке роботов-газонокосилок оснащаются несколькими датчиками пассивной безопасности - например, предотвращающими столкновения или определяющими подъем. Клавиша аварийной остановки является единственным средством защиты в случае отказа датчиков пассивной безопасности, однако для того, чтобы среагировать на ситуацию и нажать на клавишу, пользователю требуется определенное время, и подобная задержка создает риск травм.

iRadar™ - ультразвуковой датчик, отвечающий высочайшим стандартам безопасности и встраиваемый во все устройства AMIRO® и X Series. iRadar™ использует алгоритм активной безопасности, защищая пользователей, включая детей и домашних животных, от повреждений и предотвращая любые столкновения. Новые роботизированные газонокосилки Yard Force® способны выявлять препятствия высотой минимум 12 см на расстоянии 20 см, при помощи встроенного алгоритма рассчитывая скорость движения и автоматически уклоняясь от столкновения.

Wi-Fi-управление

Реле Wi-Fi, -или Wi-Fi-повторители, - часто используются в частных домах для расширения покрытия сигнала Wi-Fi. Однако в больших парках внутренние реле Wi-Fi зачастую не способны обеспечивать достаточное покрытие для эффективного командного управления роботами-газонокосилками.

В этом случае отличным решением является Wi-Fi-реле от Yard Force Wi-Fi. Этот дополнительный модуль, устанавливаемый на устройствах Yard Force AMIRO и X series и настраиваемый с помощью предложения Mowap App, расширяет покрытие Wi-Fi на всю территорию парка.

Сегодня модели Yard Force AMIRO 350i, X50i, и X80i можно приобрести эксклюзивно в сети магазинов Bauhaus stores, а роботизированная газонокосилка X100i для больших и сложных парковых территорий доступна в онлайн-магазине Bauhaus.infо; все модели оснащаются технологией iRadar™ и системой Wi-Fi-управления посредством приложения Mowap App.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу электронной почты: media@yardforce.eu

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/831571/MEROTEC_x_series.jpg

SOURCE MEROTEC GmbH