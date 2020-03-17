Новый глобальный опрос членов YPO по оценке влияния COVID-19 на бизнес: представители деловых кругов концентрируются на проверенных фактах и планировании, отмечая значительное влияние пандемии

Свыше 2 750 руководителей бизнеса из 110 стран мира высказались по этому острому вопросу

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 17 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- YPO , международное лидерское сообщество, членами которого являются свыше 29 000 руководителей бизнеса из 130 стран мира, провело всеобщий опрос с целью получить общее представление о влиянии пандемии COVID-19 на глобальную деловую среду и проанализировать действия, предпринимаемые руководством предприятий в новых реалиях.

Новый Глобальный опрос членов YPO проводился с 10 по 13 марта 2020 года с участие 2 750 респондентов. Результаты исследования показали, что большинство руководителей уже ощутили негативное влияние COVID-19 как минимум в одном аспекте своей деловой активности, а очень многие представители бизнеса прогнозируют ухудшение ситуации в ближайшие полгода, лишь по истечении которых возможно некоторое улучшение. Основные результаты опроса:

Деловые поездки (87%), развитие новых направлений бизнеса (62%) и выручка (58%) - три основных аспекта, в которых на сегодняшний день ощущается наибольшее влияние пандемии коронавируса.

Почти все представители деловых кругов (82%) ожидают сокращения объемов денежных поступлений в ближайшие шесть месяцев, однако более половины из них (54%) надеются, что через год влияние COVID-19 на доходность их бизнеса полностью нивелируется.

Девяносто пять процентов топ-руководителей предпринимают определенные действия в ответ на вспышку коронавируса. В число таких действий входит регулярная коммуникация с персоналом (68%), внедрение санитарно-гигиенических процедур (67%), отмена крупных мероприятий (64%) и деловых поездок (53%).

Давая совет своим коллегам, бизнес-лидеры отмечают, что главное сегодня - сохранять спокойствие, концентрироваться на проверенных фактах, продолжать регулярную коммуникацию с сотрудниками и другими заинтересованными лицами, составлять прогнозы и планы как на кратко-, так и на долгосрочную перспективу, а также стабилизировать процессы в цепочках поставок.

Методология проведения Глобального опроса членов YPO по оценке влияния COVID-19 на бизнес:

Глобальный опрос YPO по оценке влияния COVID-19 на бизнес проводился организацией YPO с 10 по 13 марта 2020 года посредством онлайн-анкетирования. В общей сложности, в опросе приняли участие 2 754 членов организации. Выборка представляет большую часть сообщества YPO. В опросе принимали участие представители 110 стран мира в возрасте от 25 до 93 лет. Около половины респондентов являются резидентами США. Статистическая погрешность выборки составляет плюс/минус 1,8 процентных пункта при уровне достоверности в 95 процентов.

Об организации YPO:

YPO - международное лидерское сообщество, членами которого являются свыше 29 000 руководителей из 130 стран мира, объединяемые общей уверенностью в том, что миру нужны лучшие лидеры. Каждый член организации сумел достичь заметного успеха на лидерском поприще в весьма молодом возрасте. Суммарный ежегодный доход возглавляемых ими предприятий составляет 9 трлн долл. США. Члены YPO вдохновляют и поддерживают друг друга, опираясь на принципы открытого обмена и доверия среди участников многоликого сообщества. Больше информации - на ‪ ypo.org .

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