Новый криптотокен ELONGATE обещает принести 1 млн долларов благотворительным организациям

Во время проведения серии еженедельных прямых трансляций, называвшихся благотворительными вечеринками и проходивших в дружной компании инвесторов, Elongate вносил пожертвования в благотворительные организации, включая Children International, Action Against Hunger и The Ocean Cleanup. 4 апреля организация Children International приняла первое пожертвование в размере 75 тысяч долларов. На последней благотворительной вечеринке сообщества Elongate, проходившей 18 апреля, эта сумма была увеличена до 325 тысяч долларов. Организации Action Against Hunger и The Ocean Cleanup получили от сообщества Elongate в общей сложности 250 тысяч долларов. Другое обязательство было принято в отношении организации Big Green, которая вместе с Elongate примет участие в онлайн-мероприятии, посвященном Дню Земли этого года. Big Green — некоммерческая организация, основанная Кимбалом Маском (Kimbal Musk) и Хьюго Мэтисоном (Hugo Matheson) с целью создания здоровых мест для обучения и роста детей.