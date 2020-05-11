Новый прорыв в солнечной энергетике: показатель выходной мощности новых модулей JA Solar превысил рекордную отметку в 525 Вт

ПЕКИН (BEIJING), 11 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar, ведущий производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, сообщила, что ее солнечные модули поставили новый отраслевой рекорд выходной мощности, достигнув отметки свыше 525 Вт в ходе стандартных испытаний. Сверхмощные фотоэлектрические модули 525 Вт+ разработаны с целью удовлетворения спроса и потребностей пользователей в дополнительном снижении приведенной себестоимости электроэнергии (LCOE) и извлечении максимальной выгоды из PV-систем, предназначенных для выработки экологически чистого электричества. Основной целью создания новой линейки высокомощных модулей JA Solar являлся вывод высококачественной и рентабельной продукции компании на принципиально новый уровень. Приобрести новые модули можно будет уже во второй половине 2020 года.

«Команда JA Solar стремится создавать технологические инновации, предоставляя нашим клиентам по всему земному шару высокоэффективную и надежную фотовольтаическую продукцию. Наш «клиентоориентированный» подход позволил нам достичь нового прорыва, обеспечив нам признание как со стороны других участников отрасли, так и среди конечных пользователей наших систем», - прокомментировал глава правления и главный исполнительный директор JA Solar Цзинь Баофан.

«Новейший рекорд выходной мощности модулей стал очередной знаковой вехой на пути к повышению производительности нашей продукции и предоставлении клиентам долгосрочных экономических преимуществ. В дальнейшем мы продолжим концентрировать свои усилия на создании технологических инноваций в стремлении развивать отрасль солнечной энергетики на благо всего человечества».

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.