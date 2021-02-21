Новый румынский завод Haier по производству холодильников начнет работу в мае 2021 года

БУХАРЕСТ (Румыния), 22 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Haier Europe заявила, что строительство ее первого завода по производству холодильников в ЕС идет в соответствии с графиком. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в мае 2021 года.

Предприятие будет производить лучшие в своем классе встраиваемые и отдельно стоящие холодильники для трех брендов Haier Europe — Candy, Hoover и Haier. Особое внимание будет уделяться функциям подключения и взаимодействия с другими приборами, а также сохранению свежести продуктов.

Стоимость этого крупного инвестиционного проекта превышает 70 млн евро. Площадь заводских помещений составит 63 000 кв. м, общая площадь предприятия, расположенного в промышленном парке «Аллиансо» недалеко от Плоешти (в 70 км от Бухареста), достигает 130 000 кв. м.

После выхода завода на полную мощность количество сотрудников приблизится к 800. С 2022 года планируется выпускать 600 000 единиц продукции ежегодно. Завод спроектирован на основе модульной конструкции, что позволяет нарастить производство до миллиона единиц оборудования при работе на полной мощности.

«Мы довольны тем, что при поиске локации для нашего первого предприятия по производству холодильников в Европейском союзе выбор пал на Плоешти. Этот проект сделает Румынию стратегическим центром для Haier Europe и сыграет ключевую роль в реализации цели компании — войти в тройку лидеров отрасли к 2023 году. Внушительная производственная мощность, передача технологий и логистические преимущества обуславливают высокий уровень этого проекта, демонстрирующего нашу философию «нулевого расстояния до потребителей», — отметила Алессия Янни (Alessia Ianni), технический операционный директор компании Haier Europe и управляющий директор компании Haier Tech Romania.

Румынский завод станет предприятием мирового класса за счет эффективной организации производства, непревзойденных технических возможностей и ноу-хау на основе собственных разработок компании Haier. Его стратегически выгодное расположение, технологии и производительность помогут Haier повысить уровень обслуживания клиентов в регионе. Этот проект играет ключевую роль в реализации стратегии компании, стремящейся стать ведущим производителем в сегменте холодильного оборудования по всему миру, а также в реализации концепции Haier Europe — занять первое место в списке брендов при выборе решений для «умных» домов.

О заводе Haier Tech в цифрах:

Более 70 миллионов евро инвестиций

63 000 кв. м производственных площадей

130 000 кв. м общей территории

800 новых рабочих мест

До миллиона холодильников в год

О компании HAIER Europe

Компания Haier Europe принадлежит группе компаний Haier Smart Home, которая является крупнейшим мировым производителем бытовой техники и входит в список Fortune Global 500. Haier Smart Home зарегистрирована на Шанхайской фондовой бирже (SHA: 600690) с 1993 года. Группа компаний ведет свою деятельность на 5 континентах. Ей принадлежат 25 промышленных парков и 10 научно-исследовательских центров, количество сотрудников составляет около 100 000 человек. Глобальная торговая сеть группы компаний, операционная выручка которой в 2019 году составила 25 млрд евро, охватывает более 160 стран.

Haier стремится стать ведущим мировым производителем бытовой техники в сфере интернета вещей. Haier Smart Home — первая китайская компания, вышедшая на международный фондовый рынок China Europe (CEINEX D-Share Market) во Франкфурте в октябре 2018 года с целью продвижения своего бренда и развития бизнеса по всему миру и в Европе, где компания рассчитывает на успех своих брендов Candy, Hoover, Haier, Rosières, GE Appliances и Fisher&Paykel . Штаб-квартира компании в Европе находится в Бругерио (Монца-э-Брианца, Италия). Более подробная информация представлена на сайте компании.

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https://corporate.haier-europe.com/en/group/



SOURCE Haier Europe